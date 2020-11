Kim ngạch xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 11 tăng 11,1%

Photo : YONHAP News

Cơ quan hải quan Hàn Quốc (KCS) ngày 23/11 cho biết theo tính toán sơ bộ từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 11, kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc đạt 31,3 tỷ USD, tăng 11,1 % (3,13 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.Số ngày làm việc trong 20 ngày đầu tháng 11 là 16 ngày, nhiều hơn 0,5 ngày so với tháng 11 năm ngoái (15,5 ngày). Kim ngạch xuất khẩu bình quân theo ngày làm việc tăng 7,6% (130 triệu USD).Kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc giảm liên tiếp trong 6 tháng (từ tháng 3 đến tháng 8) do dịch COVID-19 bùng phát, sau đó tăng 7,6% trong tháng 9 do số ngày làm việc tăng, rồi lại giảm 3,6% trong tháng 10, thời điểm kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu kéo dài.Kim ngạch xuất khẩu thiết bị truyền thông không dây tăng 36,2%, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 21,9% và xuất khẩu ô tô tăng 11,9%. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ, đồ điện tử gia dụng, thiết bị ngoại vi máy tính giảm lần lượt 48,2%, 3,1% và 1,9%.Xét theo thị trường xuất khẩu, xuất khẩu sang Mỹ tăng 15,4%, Trung Quốc tăng 7,2%, liên minh châu Âu tăng 31,4%, song xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 7,2%, khu vực Trung Đông giảm 21,8% và Australia giảm 15,2%.Kim ngạch nhập khẩu 20 ngày đầu tháng 11 đạt 28 tỷ USD, tăng 1,3%, (360 triệu USD) so với một năm trước. Cán cân thương mại 20 ngày đầu tháng thặng dư 3,31 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu chíp bán dẫn tăng 26,4%, máy móc tăng 11,7%, thiết bị chính xác tăng 15,3%. Trong khi đó, nhập khẩu dầu thô giảm 46,9%, khí gas giảm 30,2% và thiết bị truyền thông không dây giảm 0,2%.