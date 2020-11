Hơn 700 triệu lượt khách dùng tuyến đường sắt từ ga Seoul đến sân bay Incheon 13 năm qua

Photo : YONHAP News

Tàu tốc hành sân bay AREX (The Airport Railroad Express) ngày 24/11 cho biết tính đến ngày 23/11 đã có 700.132.640 lượt hành khách sử dụng tuyến đường sắt nối ga Seoul và sân bay quốc tế Incheon. Như vậy, sau 13 năm kể từ khi tuyến sân bay quốc tế Incheon-sân bay Gimpo khai thông năm 2007, lượng khách sử dụng tuyến đường sắt này đã vượt quá 700 triệu lượt.Tháng 3 năm nay do dịch COVID-19 bùng phát, số lượng hành khách sử dụng tàu điện ngầm từ ga Seoul đến sân bay trung bình mỗi ngày đạt 140.000 lượt, giảm 43,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, xu hướng phục hồi đang dần quay lại nhờ các biện pháp phòng dịch và chiến dịch quảng bá địa điểm du lịch lân cận.Tính đến tháng 11, số lượng khách đi tuyến tàu điện ngầm này đạt khoảng 200.000 lượt, nếu tính cả số hành khách đổi tuyến và sử dụng dịch vụ bên trong ga tàu, thì trung bình mỗi ngày tuyến đường sắt này đón tiếp khoảng 410.000 lượt khách.Tuyến đường sắt nối ga Seoul và sân bay quốc tế Incheon đang tăng cường phòng dịch trong nhà ga và trên tàu, tích cực hướng dẫn người dân đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện công cộng.