Ông Joe Biden chỉ định một số quan chức chủ chốt

Photo : YONHAP News

Cơ quan Quản lý dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA) đã chính thức công nhận thắng lợi của ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, và đã thông báo về việc khởi động quá trình chuyển giao chính quyền.Ngày 23/11 (giờ địa phương), Tổng thống đắc cử Joe Biden đã chỉ định cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tony Blinken giữ chức Ngoại trưởng. Ủy ban chuyển giao chính quyền của ông Biden đã công bố nội dung này trên trang web vào cùng ngày.Ông Blinken từng làm Trợ lý về vấn đề an ninh cho ông Biden thời còn làm Phó Tổng thống. Ông này là một quan chức ngoại giao an ninh thân cận của ông Biden, đã quen biết gần 20 năm. Ông Blinken từng có kinh nghiệm về đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Iran. Hai tháng trước, khi đề cập tới vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, ông này từng nhận định có thể sẽ có cơ hội nếu đàm phán với miền Bắc theo hướng tương tự với thỏa thuận hạt nhân Iran.Ông Blinken có quan điểm hoàn toàn tiêu cực về phương thức đàm phán với Bình Nhưỡng chủ yếu ở cấp thượng đỉnh của Tổng thống Donald Trump. Ông cũng nhận định sẽ mất khá nhiều thời gian để Bắc Triều Tiên tự ngồi vào bàn đối thoại, và miền Bắc sẽ không từ bỏ hạt nhân ngay lập tức.Ngoài ra, ông Biden cũng chỉ định ông Jake Sullivan (43 tuổi) làm Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, ông John Kerryl làm Đặc phái viên của Tổng thống về vấn đề biến đổi khí hậu, một trong các bài toán lớn nhất của Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Cựu Phó Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) Avril Haines được chọn vào vị trí Giám đốc cơ quan này. Chức Bộ trưởng An ninh nội địa được giao cho cựu Phó Bộ trưởng Bộ này Alejandro Mayorkas. Bà Linda Thomas-Greenfield, một nhà ngoại giao người da đen với 35 năm kinh nghiệm, từng làm Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách châu Phi, được ông Biden chọn làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc.