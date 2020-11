Bắc Triều Tiên đẩy mạnh nhập khẩu mặt hàng y tế từ Nga

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 23/11 (giờ địa phương) dẫn tài liệu của Cơ quan Hải quan Nga, cho biết trong vòng từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, Bắc Triều Tiên đã nhập khẩu gần 1,97 triệu USD mặt hàng y tế từ Nga, tăng gấp 2,5 lần so với mức 770.500 USD cùng kỳ năm ngoái.Tổng kim ngạch nhập khẩu từ Nga của Bắc Triều Tiên trong cả quý III là 13,33 triệu USD, tăng khoảng 1,4 lần so với một năm trước (9,32 triệu USD). Trong đó, nhập khẩu ngũ cốc đạt 7,97 triệu USD, chiếm 59,8% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Nga. Tiếp theo là nhập khẩu các mặt hàng y tế chiếm 14,8%, lò hơi và máy móc đạt 775.000 USD, chiếm 5,9%.Trong tháng trước, Bắc Triều Tiên đã nhập 6,61 triệu ống tiêm từ Trung Quốc (trị giá 3,42 triệu USD), tăng mạnh nhập khẩu các mặt hàng y tế.Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng y tế của miền Bắc tăng được phân tích là bởi nhu cầu xét nghiệm COVID-19 tại nước này tăng vọt. Cũng có thể Bắc Triều Tiên cần nhập nhiều trang thiết bị y tế chuẩn bị cho việc mở cửa Bệnh viện đa khoa Bình Nhưỡng đang sắp sửa được hoàn công. Đây là một dự án xúc tiến từ tháng 3 năm nay, được Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đặc biệt quan tâm.