Dư nợ tín dụng hộ gia đình Hàn Quốc cao kỷ lục trong quý III

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/11 công bố số liệu cho biết tính tới cuối quý III, dư nợ tín dụng hộ gia đình Hàn Quốc đạt 1.682.100 tỷ won (1.513,63 tỷ USD), mức cao kỷ lục kể từ sau quý IV năm 2002, thời điểm BOK bắt đầu lập thống kê liên quan.Dư nợ tín dụng hộ gia đình là tổng số tiền mà hộ gia đình vay từ ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty cho vay tài chính, tổ chức tài chính công, cộng thêm cả số tiền mua hàng qua thẻ tín dụng chưa quyết toán.Dư nợ tín dụng hộ gia đình quý III tăng thêm 44.900 tỷ won (40,4 tỷ USD), tức 2,7% so với cuối quý II, và tăng 7% so với quý III năm ngoái. Đặc biệt, mức tăng của quý III là cao nhất kể từ sau quý IV năm 2016.Trong số đó, đáng chú ý là mức tăng "các khoản vay khác", bao gồm vay tín dụng, tăng tới gần 22.100 tỷ won (19,9 tỷ USD), cao kỷ lục, gấp hơn hai lần so với mức tăng quý II trước đó, gần bằng mức tăng của cả năm ngoái.BOK phân tích trong quý III, dư nợ tín dụng của hộ gia đình tăng chủ yếu là bởi các khoản vay mua nhà, cổ phiếu tăng. Đặc biệt, vay thế chấp mua nhà tăng 17.400 tỷ won (15,6 tỷ USD), mức cao kỷ lục sau quý IV năm 2016. Tổng các khoản vay thế chấp mua nhà tồn đọng là 890.000 tỷ won (800,8 tỷ USD).