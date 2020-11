Tỷ lệ phụ nữ bị Hàn Quốc bị gián đoạn kinh nghiệm làm việc thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 24/11 công bố tính tới tháng 4 năm nay, tại Hàn Quốc có 1.506.000 phụ nữ bị gián đoạn kinh nghiệm làm việc, giảm 193.000 người so với một năm trước.Trong số những phụ nữ đã kết hôn độ tuổi từ 15-54 tuổi, tỷ lệ phụ nữ bị gián đoạn kinh nghiệm chiếm 17,6%, giảm 1,6% so với năm ngoái. Tỷ lệ này là mức thấp kỷ lục kể từ khi Hàn Quốc có thống kê liên quan vào năm 2014.Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc định nghĩa phụ nữ bị gián đoạn kinh nghiệm làm việc là những phụ nữ phải nghỉ việc vì các lý do kết hôn, mang thai và sinh con, chăm sóc con nhỏ, giáo dục con cái, chăm nom gia đình. Việc phụ nữ bị gián đoạn công việc giảm được phân tích là bởi phụ nữ Hàn Quốc có xu hướng lập gia đình muộn, dẫn tới số phụ nữ kết hôn giảm, số người mang thai và sinh con giảm theo.Trong các lý do khiến phụ nữ bị gián đoạn kinh nghiệm làm việc, lý do chăm sóc con nhỏ chiếm 42,5%, hai năm liên tiếp giữ mức cao nhất. Sau đó tới lý do kết hôn chiếm 27,5%, mang thai và sinh con chiếm 21,3%, chăm nom gia đình 4,6%, giáo dục con cái 4,1%.Xét theo độ tuổi, có 695.000 phụ nữ bị gián đoạn công việc có độ tuổi từ 30-39, chiếm 46,1%, nhiều nhất. Tiếp theo là nhóm tuổi từ 40-49 chiếm 38,5%, nhóm tuổi từ 50-54 chiếm 8,9%, từ 15-29 tuổi chiếm 6,4%.Có 27% phụ nữ bị gián đoạn công việc trong khoảng 10-20 năm, chiếm nhiều nhất.12.000 người từ bỏ ý định xin việc làm lại, tăng 2.000 người so với một năm trước. Lý do chủ yếu là "không có công việc ở gần nhà". Một quan chức Cục thống kê phân tích xu hướng tăng lần này là do dịch COVID-19 khiến việc làm ở lĩnh vực dịch vụ, vốn tuyển dụng nhiều nữ giới, giảm so với năm trước.