Ông Joe Biden tiết lộ những biến đổi lớn trong chính sách ngoại giao mới

Photo : KBS News

Tổng thống Mỹ mới đắc cử Joe Biden ngày 24/11 (giờ địa phương) đã tiết lộ tầm nhìn về chính sách đối ngoại của chính quyền mới. Ông Biden cho biết đã lựa chọn các chuyên gia phù hợp cho đội ngũ an ninh ngoại giao của chính quyền mới, sẵn sàng dẫn dắt thế giới, quyết tâm không lùi bước và gây dựng lại vai trò lãnh đạo của nước Mỹ trên trường quốc tế.Ông Biden nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hoạt động ngoại giao với các nước đồng minh. Đội ngũ an ninh ngoại giao của chính quyền Biden cũng khẳng định lập trường coi trọng mối quan hệ đồng minh bền vững.Trong số các quan chức ngoại giao trong đội ngũ mới của Mỹ, ông Antony Blinken, người được chỉ định làm Ngoại trưởng Mỹ, cũng bày tỏ quan điểm tăng cường mối quan hệ đồng minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Blinken cho rằng Mỹ không thể một mình giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới do đó cần hợp tác với các nước khác trong tương lai.Ngoài ra, ông Biden cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong các vấn đề chung như đối phó với biến đổi khí hậu, đồng thời khẳng định nước Mỹ vẫn có năng lực kết nối và liên kết các quốc gia, đảm bảo vai trò của một nước lãnh đạo quốc tế.