Số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 9 thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 25/11 công bố số liệu cho biết số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 9 vừa qua đạt 23.566 trẻ, giảm 524 trẻ (2,2%) so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong lịch sử thống kê (xét riêng trong tháng 9).Cục thống kê quốc gia cho biết do kỳ nghỉ lễ Tết trung thu năm nay rơi vào đầu tháng 10, nên những trẻ em lẽ ra sinh vào tháng 10 đã được sinh sớm vào tháng 9, nên mức giảm trẻ sơ sinh tháng 9 không cao. Dự kiến mức giảm trong tháng 10 sẽ còn lớn hơn nữa.Tổng số trẻ sơ sinh trong vòng 9 tháng đầu năm nay đạt 211.768 trẻ, giảm 8,8% so với một năm trước.Số người tử vong trong tháng 9 là 24.361 người, tăng 791 người (3,4%) so với cùng kỳ năm ngoái, cao kỷ lục xét riêng trong tháng 9. Tổng số người tử vong trong vòng từ tháng 1 tới tháng 9 năm nay là 226.009 người, tăng 4%.Cục thống kê quốc gia giải thích số người tử vong tăng là do ảnh hưởng chủ yếu từ xu hướng già hóa dân số. Tất nhiên có cả ảnh hưởng từ số ca tử vong do COVID-19 nhưng quy mô không lớn.Số trẻ sơ sinh giảm, số người tử vong tăng, dẫn tới dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 795 người trong tháng 9, tiếp tục xu hướng giảm dân số tự nhiên 11 tháng liên tiếp từ tháng 11 năm ngoái.Số cặp vợ chồng kết hôn trong tháng 9 là 15.324 cặp, giảm 474 cặp (3%) so với một năm trước, là mức thấp thứ hai trong lịch sử. Tổng số cặp kết hôn từ tháng 1 đến tháng 9 là 156.724 cặp, mức thấp kỷ lục. Số vụ ly hôn đạt 9.536 cặp, tăng 526 cặp (5,8%).