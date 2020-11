Chỉ số lòng tin doanh nghiệp Hàn Quốc vượt mốc trước dịch COVID-19

Photo : Getty Images Bank

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/11 cho biết chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) trong tháng 11 của tất cả các ngành công nghiệp trong nước đạt 78 điểm, tăng 4 điểm so với một tháng trước và vượt chỉ số hồi tháng 1 (75 điểm), thời điểm dịch COVID-19 chưa bùng phát trong nước.BSI là chỉ số về tình hình nền kinh tế theo cảm nhận của các doanh nghiệp, nếu dưới mức tiêu chuẩn 100 điểm, có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn bi quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có cái nhìn lạc quan và ngược lại.BOK phân tích nếu chỉ nhìn vào con số có thể thấy xu hướng tâm lý doanh nghiệp có cái nhìn lạc quan đã quay trở lại, song chỉ số tạm thời cao một phần là do tâm lý kỳ vọng trong quá trình khắc phục khủng hoảng. Ngoài ra, khảo sát thực hiện từ ngày 10-17/11 nên không phản ánh được ảnh hưởng của đợt tái bùng dịch COVID-19 gần đây.Chỉ số BSI tháng 11 của ngành chế tạo đã tăng mạnh 6 điểm so với tháng trước, đạt 85 điểm. Trong đó, chỉ số BSI tăng đáng kể ở các ngành như thiết bị điện tăng 12 điểm, điện tử-hình ảnh-thiết bị truyền thông tăng 10 điểm, ô tô tăng 9 điểm, doanh nghiệp xuất khẩu tăng 11 điểm.Chỉ số BSI của ngành phi chế tạo đạt 73 điểm, trong đó, ngành xây dựng tăng 9 điểm so với tháng trước, ngành công nghệ thông tin tăng 8 điểm.Chỉ số BSI triển vọng trong tháng 12 dự đoán tăng 5 điểm ở ngành chế tạo và tăng 3 điểm ở ngành phi chế tạo.Ngoài ra, chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI), số liệu kết hợp giữa chỉ số BSI và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI), trong tháng 11 cũng tăng 3,2 điểm lên 89,1 điểm.Chỉ số biến động tuần hoàn ESI (chỉ số ESI không tính những yếu tố về mùa và thay đổi không theo quy tắc) tăng 4 điểm, đạt 85,3%.