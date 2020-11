604.000 người Hàn Quốc chuyển địa điểm cư trú trong tháng 10

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 25/11 công bố trong tháng 10, dân số di cư nội địa, tức số người thay đổi địa điểm cư trú trong nước, đạt 604.000 người, tăng thêm 10.000 người (1,7%) so với cùng kỳ năm 2019. Dân số di cư nội địa đã tăng 5 tháng liên tiếp (so với cùng kỳ năm trước) kể từ tháng 6.Cục thống kê quốc gia giải thích xu hướng tăng là do giao dịch thuê nhà và mua nhà liên tục tăng từ tháng 1 năm nay, đặc biệt tăng mạnh trong tháng 6 và tháng 7.Trong số những người di cư nội địa, có 69,6% chuyển địa điểm cư trú trong phạm vi tỉnh, thành, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, số người chuyển địa điểm cư trú sang tỉnh, thành khác chiếm 30,4%, giảm 0,2%.Tỷ lệ di cư nội địa, tức số người di chuyển địa điểm cư trú trong nước trên 100 dân số, đạt 13,9%, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.