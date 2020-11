Hàn Quốc ký kết hợp đồng mua vắc-xin với COVAX Facility vào tháng 10

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc công bố đã ký kết hợp đồng mua vắc-xin COVID-19 do Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) đang phát triển tại nước ngoài.COVAX Facility là cơ chế do Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Liên minh toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng (GAVI) xúc tiến, đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 cung cấp vắc-xin cho 20% dân số thế giới.Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 25/11, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết hợp đồng mua vắc-xin đã được ký kết vào ngày 9/10 vừa qua. Các quy trình tiếp theo như thanh toán tiền đặt cọc, đang được thực hiện một cách thuận lợi.Trưởng Ban hoạch định chiến lược Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Son Young-rae cho biết Tổ chức Y tế thế giới đang đánh giá doanh nghiệp cung cấp vắc-xin để quyết định loại vắc-xin nào cung cấp cho COVAX Facility. Ngoài ra, các cuộc đàm phán với các doanh nghiệp nhằm đặt mua vắc-xin COVID-19 cũng đang được triển khai nhanh nhất có thể. Chính phủ sẽ sớm công bố về tình hình đàm phán.Về thuốc điều trị COVID-19 đang được phát triển trong nước, ông Song cho biết đơn vị phát triển thuốc điều trị bằng kháng thể đã hoàn tất đăng ký bệnh nhân cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vào ngày 24/11. Các quy trình còn lại dự kiến sẽ được đơn vị phát triển thuốc xúc tiến một cách nhanh chóng như phân tích dữ liệu, đệ trình cấp phép.