Hàn Quốc nằm trong top 4 quốc gia sống tốt nhất trong thời đại COVID-19

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 24/11 (giờ địa phương) đã công bố xếp hạng về tình hình phục hồi đại dịch COVID-19 đối với 53 quốc gia có quy mô kinh tế trên 200 tỷ USD, dựa trên đánh giá 10 chỉ số như số ca nhiễm và tử vong trên dân số, số hợp đồng ký kết cung cấp vắc-xin, năng lực xét nghiệm, mức độ giới hạn di chuyển của một tháng vừa qua.Theo đó, Hàn Quốc đạt 82,3 điểm, xếp thứ 4 và được đánh giá thực hiện hiệu quả công tác xét nghiệm và điều tra dịch tễ học. Hàn Quốc đã sử dụng bộ kit chẩn đoán COVID-19 tự phát triển chỉ vài tháng sau khi dịch bùng phát, cũng như áp dụng trạm xét nghiệm lưu động drive-thru (một phương thức xét nghiệm trong đó người xét nghiệm không cần phải xuống xe ô tô mà chỉ cần mở cửa sổ để được chẩn đoán, đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm).Đứng dầu danh sách trên là New Zealand, được đánh giá đã quyết đoán khi nhanh chóng đóng cửa biên giới ngay trước khi phát sinh ca tử vong do COVID-19, bất chấp nước này phụ thuộc lớn vào ngành du lịch. New Zealand cũng đã ký hợp đồng nhận cung cấp vắc-xin được phát triển bởi hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức).Ngoài ra, Nhật Bản được xếp thứ 2 trong danh sách trên với 85 điểm. Đứng thứ 3 là Đài Loan với 82,9 điểm. Những nước nằm cuối danh sách gồm có Peru (61,6 điểm, thứ 51), Argentina (41,1 điểm, thứ 52), Mexico (37,6 điểm, thứ 53). Các nước lớn của châu Âu cũng có được xếp ở vị trí khiêm tốn, như Ý (54,2 điểm, thứ 40), Tây Ban Nha (54,2 điểm, thứ 41), Pháp (51,6 điểm, thứ 45), Bỉ (45,6 điểm, thứ 50).