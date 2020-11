Quy mô thâm hụt thương mại Hàn Quốc với Nhật Bản tăng trở lại

Photo : YONHAP News

Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 26/11 cho biết từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, thâm hụt thương mại của Hàn Quốc với Nhật Bản đạt 16,56 tỷ USD, quy mô thâm hụt tăng so với năm ngoái (16,42 tỷ USD).Trong đó, xuất khẩu hàng hóa Hàn Quốc sang Nhật Bản đạt 20,63 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 37,19 tỷ USD, giảm 7,3%.Từ năm 2004, nhập siêu của Hàn Quốc với Nhật Bản mỗi năm từ 20-30 tỷ USD. Tuy nhiên vào tháng 7 năm ngoái, Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu sang Hàn Quốc đối với ba mặt hàng chủ lực bao gồm chíp bán dẫn, màn hình khiến nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản giảm đáng kể, cán cân thương mại cũng ghi nhận mức thâm hụt thấp nhất kể từ năm 2003, thâm hụt 19,16 tỷ USD. Song,quy mô thâm hụt trong năm nay có xu hướng tăng trở lại. Nguyên nhân được phân tích là do phong trào tẩy chay hàng Nhật tại thị trường Hàn Quốc đã chững lại, người dân bắt đầu tiêu thụ sản phẩm từ xứ sở hoa anh đào khiến nhập khẩu từ Nhật Bản tăng.Theo thống kê thương mại tháng 10 của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 18/11, xuất khẩu ô tô của Nhật Bản sang Hàn Quốc đã tăng 90% so với tháng 10 năm ngoái. Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô Hàn Quốc (KAIDA) cũng cho biết tháng 10, thương hiệu ô tô Lexus của Nhật Bản đã bán được 871 chiếc, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái, ô tô hiệu Toyota 553 chiếc, tăng 35,5%.Các mặt hàng khác của Nhật Bản cũng bắt đầu chiến dịch quảng cáo dành lại thị phần tại Hàn Quốc, đơn cử như thương hiệu thời trang Uniqlo ra mắt bộ ưu tập mới, bia Nhật Bản tung ra chương trình giảm giá tại cửa hàng tiện lợi và siêu thị lớn.Mặt khác, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) mà Hàn Quốc tham gia ký kết sẽ bắt đầu có hiệu lực vào năm sau, dự kiến sẽ khiến lượng giao dịch thương mại của Hàn Quốc với Nhật Bản tăng dần.