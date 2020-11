BOK nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc lên -1,1%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/11 đã điều chỉnh tăng triển vọng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm nay lên -1,1%, tăng 0,2% so với mức dự báo hồi tháng 8 (-1,3%).Tháng 5 vừa qua, BOK từng dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay đạt -0,2%, và tiếp tục hạ xuống mức -1,3% chỉ 3 tháng sau đó do dịch COVID-19 lan rộng khiến nền kinh tế trì trệ. BOK giải thích đã điều chỉnh lại tốc độ tăng trưởng kinh tế lần này là bởi tình hình đầu tư cơ sở vật chất có xu hướng phục hồi, xuất khẩu được cải thiện.Trên thực tế, tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I và quý II của Hàn Quốc lần lượt đạt -1,3 và -3,2%, song tốc độ tăng trưởng GDP quý III đã cải thiện mạnh, đạt 1,9%.BOK cũng dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2021 và 2022 sẽ lần lượt đạt 3% và 2,5%; tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm nay là 0,5%, năm 2021 và 2022 lần lượt là 1% và 1,5%.Trong một tin liên quan, Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc BOK cũng quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản tháng 11 hiện hành là 0,5%/năm, sau khi cân nhắc cần hỗ trợ đà phục hồi kinh tế và tỷ lệ lạm phát thấp ở mức 0%.Tháng 3 năm nay, Ủy ban chính sách tiền tệ đã hạ mức lãi suất cơ bản từ 1,25% xuống 0,75%, và tiếp tục hạ xuống còn 0,5% trong tháng 5, thời điểm có dấu hiệu suy thoái kinh tế do dịch COVID-19.