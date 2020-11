Hàn Quốc ghi nhận 583 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 25/11

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 26/11, Hàn Quốc ghi nhận 583 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 32.318 người.Số ca nhiễm mới đã tăng tới 201 ca so với ngày hôm trước (382 ca). Đây là lần đầu tiên trong vòng gần 9 tháng qua, số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc đạt ngưỡng 500 ca/ngày kể từ sau ngày 6/3 (518 ca), thời điểm bùng phát làn sóng lây nhiễm lần thứ nhất tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang do vụ lây nhiễm tập thể liên quan tới nhà thờ Sincheonji ở Daegu.Như vậy, làn sóng COVID-19 lần ba này đã vượt qua làn sóng lây nhiễm thứ hai hồi tháng 8 và tháng 9 tập trung ở Seoul và các địa phương lân cận thủ đô, gần bằng làn sóng lây nhiễm đầu tiên.Trong số các ca nhiễm mới, có 553 ca phát sinh trong cộng đồng, 30 ca nhập ngoại. Các ca lây nhiễm trong cộng đồng đang gia tăng một cách nhanh chóng. Liên tục phát sinh nhiều ca lây nhiễm tập thể rải rác trên toàn quốc, liên quan tới mọi địa điểm trong đời sống thường ngày, như trường học, trung tâm dạy thêm, viện dưỡng lão, nhà thờ, phòng tắm hơi, quán bar, đơn vị quân đội, trại giam, tụ tập gia đình.Từ ngày 8/11, số ca nhiễm mới đã 19 ngày liên tiếp ở ngưỡng ba con số, trong đó có 8 lần vượt ngưỡng 300 ca/ngày, một ngày vượt ngưỡng 500 ca.Chính quyền thành phố Seoul cho biết số ca nhiễm mới phát sinh trên địa bàn thành phố trong ngày 25/11 là 213 ca, cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bùng phát dịch COVID-19 cho tới nay. Thành phố sẽ tiến hành rà soát đặc biệt các cơ sở thể thao tư nhân, tổ chức họp giữa các chuyên gia để xây dựng biện pháp phòng dịch quyết liệt hơn nữa.Mặt khác, Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hye ngày 26/11 kêu gọi người dân tạm dừng các hoạt động gặp gỡ thường ngày trong vòng một tuần tới, nhằm chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học đang tới gần.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đề nghị giới trẻ đặc biệt chú ý phòng dịch, trong bối cảnh số ca nhiễm mới và bệnh nhân nặng ở độ tuổi 20-30 đang có xu hướng tăng mạnh gần đây. Ngoài ra, dù không có triệu chứng nhưng nếu người dân nghi ngờ mình bị nhiễm COVID-19 cũng phải tới các cơ sở y tế để xét nghiệm ngay.