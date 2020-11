Xuất khẩu ô tô điện 10 tháng đầu năm của Hyundai và Kia tăng 71%

Photo : KBS News

Hãng ô tô Hyundai và Kia ngày 26/11 cho biết tính đến tháng 10, xuất khẩu ô tô điện đạt tổng cộng 98.505 chiếc, tăng 71,3% so với cũng kỳ năm ngoái (57.517 chiếc).Dòng xe Kona của Hyundai chiếm số lượng xuất khẩu nhiều nhất với 41.384 chiếc, tăng 53,7% so với năm ngoái (26.922 chiếc), tiếp theo là dòng xe Niro của Kia đạt 38.299 chiếc, tăng tới 210,5%, Soul của hãng Kia đạt 8.244 chiếc, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, mẫu xe Ioniq của Hyundai đạt 10.578 chiếc, giảm 17,2% do mẫu xe mới sẽ được ra mắt vào năm sau.Xuất khẩu xe ô tô điện gia tăng được phân tích là do nhu cầu ở thị trường nước ngoài tăng sau khi Liên minh châu Âu (EU) siết chặt quy định về khí thải ô tô. Theo đó từ năm nay, tiêu chuẩn khí thải trung bình hàng năm cho mỗi ô tô mà EU cho phép là 95g/km.Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc, năm nay, xuất khẩu ô tô Hàn Quốc sang các nước EU đạt 72.392 chiếc, chiếm 70,3% tỷ trọng xuất khẩu ô tô.Theo công ty nghiên cứu thị trường về ô tô điện EV Sales, trong quý III, hãng ô tô Hyundai Kia chiếm 7% thị phần xe điện toàn cầu, đứng thứ 5 sau các hãng Tesla, Volkswagen, Renault-Nissan và SAIC (hãng xe Trung Quốc).Hãng ô tô Hyundai và Kia dự kiến sẽ ra mắt dòng xe dựa trên nền tảng mô-đun toàn cầu điện (E-GMP) vào năm sau. Hãng ô tô Hyundai sẽ ra mắt dòng xe Ioniq5 và Genesis JW (tên mã phát triển) và hãng Kia cũng đang phát triển xe CV (tên mã phát triển). Tuy nhiên, các hãng xe điện châu Âu dự kiến cũng liên tục ra mắt các mẫu xe mới trong năm sau, do đó hãng xe ô tô Hyundai và Kia của Hàn Quốc khó có thể tăng trưởng xuất khẩu như năm nay.