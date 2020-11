Tổng thống Hàn Quốc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Chiều 26/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng kiêm Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị, đang ở thăm Seoul.Tổng thống Moon bày tỏ cảm ơn vai trò xây dựng và hợp tác của Trung Quốc đối với lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc trong thời gian qua. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc, phi hạt nhân hóa một cách toàn diện. Tổng thống bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm Seoul của Ngoại trưởng Trung Quốc, lấy làm vui mừng vì hai nước vẫn duy trì giao lưu cấp cao bất chấp tình hình khó khăn do dịch COVID-19. Điều này một lần nữa chứng minh mối quan hệ hữu nghị Hàn-Trung vững chắc.Tổng thống cũng chuyển lời chào ấm áp tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người luôn coi trọng quan hệ Hàn-Trung.Tổng thống Hàn Quốc đánh giá hai nước đã hợp tác chặt chẽ trong việc đối phó với dịch COVID-19, là một điển hình của hợp tác quốc tế. Tổng thống hy vọng trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, hợp tác văn hóa, nhân lực cũng như kinh tế, phát triển hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược song phương. Đặc biệt hai năm nữa là kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung, lãnh đạo Hàn Quốc hy vọng hai bên sẽ cùng xây dựng phương án dài hạn chuẩn bị cho 30 năm tiếp theo.Về phần mình, Bộ trưởng Vương Nghị chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường, đánh giá hai nước đã khắc phục được khó khăn và phát triển quan hệ song phương kể từ sau khi Tổng thống Moon lên nhậm chức. Trong thời gian qua, hai nước vẫn luôn ủng hộ lẫn nhau như những nước láng giềng gần gũi, đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị. Hai nước cũng đã bảo vệ được sức khỏe và sự an toàn cho người dân trước đại dịch, nỗ lực bình thường hóa hoạt động kinh tế, sản xuất.Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết lý do ông tới Hàn Quốc lần này là để củng cố niềm tin rằng hai nước Hàn-Trung có thể chiến thắng dịch COVID-19.Mặt khác, trước cuộc gặp với Tổng thống, ông Vương Nghị đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min, Chánh Văn phòng an ninh Phủ Tổng thống Suh Hoon.Trong cuộc họp Ngoại trưởng Hàn-Trung, hai bên tái xác nhận việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Hàn Quốc khi tình hình dịch COVID-19 phần nào lắng xuống. Tuy nhiên, xét theo tình hình bùng phát dịch đợt ba tại Hàn Quốc, khả năng Chủ tịch Trung Quốc thăm Hàn Quốc trong năm nay được cho là không cao.Trong cuộc thảo luận kéo dài 3 tiếng, hai bên đã cũng thảo luận về những diễn biến trên bán đảo Hàn Quốc, đánh giá lộ trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc của Seoul đang đi đúng hướng. Tại đây, ông Vương Nghị cũng cho biết Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực để quản lý tình hình trên bán đảo Hàn Quốc.