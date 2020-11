Photo : YONHAP News

Tạp chí Monocle (Anh) ngày 27/11 công bố đánh giá và xếp hạng quyền lực mềm của các nước. Trong đó Hàn Quốc đứng thứ hai sau Đức về quyền lực mềm thế giới.Monocle giải thích trong năm nay, tạp chí này khó sử dụng phương thức đánh giá truyền thống do dịch COVID-19, bởi người dân thế giới không thể đi du lịch nước ngoài, nên không thể dùng các chỉ số như lượng khách thăm di sản văn hóa thế giới, số lượng du học sinh hay huy chương Olympic.Theo đó, thay vì theo phương thức truyền thống, Monocle đã chọn ra 10 nước đã làm được những việc đáng chú ý trước những thách thức trong năm qua, trong đó Hàn Quốc đứng thứ hai sau ĐứcMonocle đánh giá Hàn Quốc đã lập ra tiêu chuẩn cho các quốc gia khác về giải trí và đổi mới. Khác với các nước khác phải phong tỏa để phòng ngừa dịch COVID-19, Hàn Quốc đã tiến hành chiến lược xét nghiệm và truy vết trên diện rộng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.Ngoài ra, Monocle đánh giá lĩnh vực truyền hình, đĩa nhạc của Hàn Quốc đã được xuất khẩu đi toàn thế giới, trở thành nền tảng cho quyền lực mềm của Hàn Quốc. Giờ đây, người dân toàn thế giới nghe nhạc K-pop và xem phim điện ảnh của đạo diễn Bong Joon-ho. Cùng với đó, sự đổi mới là một tài sản quan trọng của Hàn Quốc, các doanh nghiệp như Samsung, LG, Hyundai đang đẩy mạnh thương hiệu "Made in Korea".Tuy nhiên, Monocle cũng chỉ ra rằng Hàn Quốc vẫn đang phải đối diện với những thách thức. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hướng sự quan tâm tới các vấn đề nội bộ nước Mỹ được một thời gian, nhưng chính quyền Tổng thống Moon Jae-in vẫn đang nỗ lực để hòa giải với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, những nỗ lực này ít thành công hơn trước.Ngoài ra, Monocle nhắc lại vụ việc đau lòng là Thị trưởng Seoul Park Won-soon, một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thống nhiệm kỳ tới, đột ngột tự sát.Monocle chỉ ra rằng một vấn đề mà Hàn Quốc phải cải thiện đó là tự do ngôn luận. Mặc dù điều này đã được cải thiện dưới chính quyền Tổng thống Moon Jae-in, nhưng tự do ngôn luận vẫn bị hạn chế nhiều tại Hàn Quốc.Monocle đánh giá 10 nước hàng đầu về quyền lực mềm gồm Đức, Hàn Quốc, Pháp, Nhật Bản, Đài Loan, Thụy Sĩ, New Zealand, Thụy Điển, Hy Lạp, Canada.