Bộ trưởng Thống Nhất Hàn Quốc kêu gọi hợp tác liên Triều về vấn đề lương thực

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 26/11 đã có bài phát biểu chúc mừng tại Hội nghị chính sách đổi mới với mục tiêu xóa bỏ nạn đói do Chương trình lương thực thế giới (WFP) và Liên minh nghị sĩ về dân số, trẻ em và môi trường Hàn Quốc (CPE - The Korean Parliamentary League on Children Population and Environment) đồng tổ chức.Bộ trưởng Lee In-young bày tỏ lo ngại nguy cơ xảy ra khủng hoảng lương thực toàn cầu do dịch COVID-19. Ông Lee bày tỏ không thể không nghĩ đến người dân miền Bắc đang khó khăn như thế nào trong bối cảnh nhiều bất lợi ập đến cùng lúc như lũ lụt, dịch bệnh, hệ quả của lệnh trừng phạt. Do đó, Bộ trưởng Lee đề xuất hai miền Nam-Bắc cần hợp tác kịp thời trong vấn đề lương thực và phân bón.Ông Lee In-young cũng nhấn mạnh cần hợp tác trong lĩnh vực y tế, thiên tai và khí hậu. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ thiết lập một hệ thống xúc tiến hợp tác qua lại ổn định, thay vì hợp tác một lần, nhằm tạo khuôn hợp tác bền vững dựa trên nền tảng kế hoạch hàng năm.Nhắc lại quá khứ Bình Nhưỡng cung cấp hàng cứu trợ cho người dân trong trận lụt lớn ở Seoul năm 1984, Bộ trưởng Lee cho biết mặc dù tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc đang tạm dừng, song Hàn Quốc luôn sẵn sàng hợp tác để đón đầu, mở ra cơ hội hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc trên con đường hợp tác nhân đạo.