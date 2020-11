BTS, BLACKPINK được xướng tên trong đề cử

Photo : YONHAP News

Tạp chí Time của Mỹ (Time Magazine) ngày 25/11 (giờ địa phương) đã lựa chọn hai nhóm nhạc thần tượng của Hàn Quốc là Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) và BLACKPINK vào danh sách đề cử "Nhân vật của năm" (Person of the Year).Nhóm nhạc BTS hiện đang nhận được đông đảo sự ủng hộ và yêu mến trên thị trường nhạc Pop tại Mỹ và cũng là nghệ sĩ âm nhạc đại chúng đầu tiên của Hàn Quốc vừa được đề cử cho giải thưởng âm nhạc Grammy (Mỹ).4 cô gái của nhóm BLACKPINK cũng gây được tiếng vang khi là nhóm K-pop nữ đầu tiên sở hữu MV chạm mốc 1,4 tỷ lượt xem với ca khúc "Ddu-Du Ddu-Du".Năm nay, danh sách đề cử "Nhân vật của năm" do tạp chí Time bình chọn bao gồm bà Kamala Harris, nữ Phó Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ; Anthony Fauci, Giám đốc Cơ quan nghiên cứu về dị ứng và bệnh truyền nhiễm thuộc Viện y tế quốc gia Mỹ (NIH), người đã phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump về quá trình đối phó với dịch COVID-19. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden, Tổng thống Mỹ Donald Trump, thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ Amy Coney Barrett cũng được xướng tên trong danh sách này.Kết quả bình chọn "Nhân vật của năm" của tạp chí Time sẽ được công bố vào ngày 10/12. "Nhân vật của năm 2019" do tạp chí Time bình chọn là nhà vận động vì thanh thiếu niên và môi trường Greta Thunberg.