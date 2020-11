Photo : YONHAP News

Công ty điều tra thị trường Strategy Analytics (SA) ngày 27/11 cho biết trong quý III, Samsung chiếm 32,6% lợi nhuận smartphone toàn cầu và Apple (Mỹ) chiếm 60,5%. Xét theo lợi nhuận, công ty điện tử Samsung có thị phần cao nhất trong vòng 6 năm kể từ quý II năm 2014 (37,9%), cao gấp hai đến ba lần so với quý II/2020 (13,8%) và quý II/2019 (18,8%).Trong khi đó, lợi nhuận trên thị trường smatphone của Apple giảm mạnh so với quý trước (79%) và quý III năm ngoái (66,9%). Nguyên nhân được phân tích là do việc ra mắt mẫu sản phẩm mới iPhone 12 của hãng này bị trì hoãn.Với chiến lược là dòng sản phẩm cao cấp, Apple được đánh giá là có thị phần lợi thuận cao hơn so với các nhà sản xuất điện thoại dòng trung và bình dân như Samsung. Lợi nhuận của hãng Apple trên thị trường smartphone thế giới trong năm 2018 và 2019 lần lượt là 77,9% và 75%.Trong quý III, Apple chiếm 29,5% doanh thu trên thị trường, Samsung đạt 22,6%. Tuy nhiên, khoảng cách về thị phần doanh thu của hai hãng đã có sự thu hẹp hơn so với mức hơn 10% của quý II vừa qua (Apple 35%, Samsung 17,3%) và quý III năm 2019 (Apple 33,8%, Samsung 20,2%).Xét số lượng máy bán ra, Samsung đứng đầu thị phần smartphone thế giới với 21,9%, tiếp theo là Hwawei 14,1%, Xiaomi 12,7% và Apple 11,9%.