Quy mô thương mại Triều-Trung giảm 73% do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo "phân tích hoạt động thương mại Triều-Trung ba quý đầu năm 2020" công bố ngày 27/11, Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) cho biết từ quý I đến quý III năm nay, thương mại của Bắc Triều Tiên với Trung Quốc đạt 530 triệu USD, giảm 73% so với cùng kỳ năm ngoái.Kim ngạch xuất khẩu của miền Bắc sang Trung Quốc đạt 46 triệu USD, giảm 70%, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 490 triệu USD, giảm 73% so với cùng kỳ năm ngoái.Hoạt động thương mại Triều-Trung cho thấy xu hướng phục hồi trong tháng 5 và tháng 6, nhưng đã quay lại đà giảm từ sau tháng 7. Đặc biệt, quy mô hoạt động thương mại giữa hai nước giảm do phong tỏa biên giới phòng dịch COVID-19 còn lớn hơn so với các lệnh trừng phạt áp đặt lên miền Bắc. Trước đó, sau khi lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên được siết chặt từ nửa cuối năm 2017, thương mại Triều-Trung từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2018 giảm 57%.Xét theo mặt hàng, nhập khẩu từ Trung Quốc vào Bắc Triều Tiên giảm nhẹ ở mặt hàng thực phẩm như dầu ăn, bột mì-tinh bột và đường giảm lần lượt 19,3%, 36% và 2,3%, đồ dùng y tế giảm 24,6%. Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh ở các sản phẩm gia công như đồng hồ (giảm 80,9%), tóc giả (giảm 89,8%).Ngược lại, trong ba quý đầu năm, thương mại Triều-Nga tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được phân tích là do nhập khẩu từ Nga tăng đáng kể, cụ thể nhập khẩu nguồn thực phẩm như bột mỳ tăng 1.340%, đường tăng 4.324% và đồ dùng y tế tăng 121,3%.Báo cáo chỉ ra rằng, đây đều là những vật phẩm mà Bắc Triều Tiên cần nhất hiện nay. Ngoài ra, xét đến việc miền Bắc bị áp lệnh trừng phạt trong nhiều năm, xuất khẩu kém do dịch COVID-19 và tình hình ngoại hối, có ý kiến cho rằng có khả năng Nga đã hỗ trợ thông quan cho nước này.Báo cáo cũng dự đoán với tình trạng miền Bắc tiếp tục phong tỏa biên giới đến tháng 11 như hiện nay, thương mại Triều-Trung năm nay sẽ giảm 80%.Ngoài ra, "Chiến dịch 80 ngày" mà Bắc Triều Tiên phát động dịp cuối năm cũng cho thấy phòng dịch vẫn là ưu tiên hàng đầu.Một quan chức của Hiệp hội thương mại quốc tế cho biết Bình Nhưỡng sẽ không thể tiếp tục phong tỏa đến năm sau, có khả năng sau Đại hội đảng lần thứ 8, nước này sẽ mở rộng nhập khẩu trong lĩnh vực lương thực và y tế.