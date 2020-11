Seoul và Bắc Kinh đã thảo luận về việc khởi động

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 26/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai nước đã thảo luận về việc khởi động lại cơ chế "Đối thoại An ninh và ngoại giao Hàn-Trung 2+2" tại Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Trung diễn ra cùng ngày.Đây là nội dung không được nêu trong thông cáo báo chí về kết quả hội nghị do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố.Về vấn đề này, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai nước đã tích cực khởi động các cơ chế đối thoại đa dạng cấp Bộ Ngoại giao song phương và thảo luận về việc tạo điều kiện thúc đẩy các dự án giao lưu giữa hai bên. Theo quan chức này, "Đối thoại An ninh và ngoại giao Hàn-Trung 2+2" cũng là một trong những cơ chế đối thoại được vận hành nhằm mục đích tăng cường trao đổi chiến lược trong lĩnh vực chính trị và an ninh giữa Seoul và Bắc Kinh."Đối thoại An ninh và ngoại giao Hàn-Trung 2+2" đã được tổ chức hai lần vào tháng 12/2013 và tháng 1/2015, với sự tham gia của các Vụ trưởng thuộc Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng hai nước.Nhiều phân tích cho rằng việc Bắc Kinh nhấn mạnh việc nối lại các cuộc "Đối thoại An ninh và ngoại giao Hàn-Trung 2+2" là có liên quan đến việc Mỹ yêu cầu Hàn Quốc gia nhập vào liên minh "QUAD", cơ chế thảo luận trong lĩnh vực quân sự gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ nhằm đối phó với Trung Quốc.