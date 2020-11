Xuất khẩu dầu mè của Hàn Quốc tăng hơn 70%

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê ngành công nghiệp thực phẩm của Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) công bố ngày 29/11, tính đến tháng 10 năm nay, kim ngạch xuất khẩu dầu mè của Hàn Quốc đạt hơn 7 triệu USD (gần 7,74 tỷ won), tăng 70,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Sản lượng xuất khẩu dầu mè tăng 76% so với một năm trước, từ 469 tấn lên 825 tấn.Kim ngạch xuất khẩu dầu mè của Hàn Quốc đạt hơn 3,7 triệu USD năm 2016, tiếp tục đà tăng đều trong ba năm 2017, 2018, 2019 lần lượt là 4,1 triệu USD, 4,7 triệu USD và hơn 5,3 triệu USD.Xét theo quốc gia, xuất khẩu dầu mè sang Mỹ chiếm nhiều nhất với 38,1%, tương đương hơn 2,6 triệu USD, tăng 122,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là Australia 8,4% (592.000 USD), Đài Loan 4,9% (131.000 USD).Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc phân tích kim ngạch xuất khẩu dầu mè tại thị trường Mỹ tăng mạnh nhờ sự ảnh hưởng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu, khiến nhu cầu về ẩm thực và thực phẩm của xứ sở kimchi tăng cao, cũng như nhờ các siêu thị của người Hàn tại Mỹ kinh doanh đa dạng các sản phẩm xuất xứ Hàn Quốc, gồm cả dầu mè.