BTS lập kỷ lục 5 lần Quán quân Billboard 200

Photo : KBS News

Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) một lần nữa viết nên lịch sử khi lần thứ 5 giành ngôi vị Quán quân bảng xếp hạng "Billboard 200".Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 29/11 (giờ địa phương) công bố mini album mới của BTS mang tên "BE" đã leo lên vị trí số một bảng xếp hạng "Billboard 200".Billboard dẫn số liệu của công ty chuyên nghiên cứu thị trường Nielsen cho biết trong tuần đầu tiên phát hành, số lượng album "BE" bán ra đạt 242.000 bản."Billboard 200" là bảng xếp hạng các album được yêu thích nhất tại Mỹ trong tuần, dựa trên lượng bán album, lượng tải từng ca khúc, và số lượt nghe trực tuyến được quy đổi thành lượng đĩa bán ra.Trước đó, từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 2 năm nay, BST đã liên tục 4 lần đạt Quán quân bảng xếp hạng album Billboard 200 với album "Love Yourself: Tear", "Love Yourself: Answer", "Map of the Soul: Persona" và "Map of the Soul: 7".