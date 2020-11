Tiêu dùng và đầu tư giảm, sản xuất giữ nguyên trong tháng 10

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/11 công bố số liệu cho biết chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10 đạt 108,3 điểm, bằng với tháng 9.Trong tháng 10, do Chính phủ nới lỏng lệnh giãn cách xã hội, chỉ số sản xuất ngành dịch vụ như nhà hàng, khách sạn tăng 1,2%, nhưng sản xuất ngành chế tạo và khai thác khoáng sản lại giảm 1,1%. Đặc biệt, chíp bán dẫn, một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, đã giảm 9,5%, kéo toàn bộ chỉ số sản xuất đi xuống.Tiêu dùng và đầu tư, sau khi đồng loạt tăng vào tháng 9, đã chuyển sang xu hướng giảm vào tháng 10. Doanh thu bán lẻ giảm 0,9%, quay lại xu hướng giảm sau ba tháng, do chịu ảnh hưởng lớn từ doanh thu hàng hóa không bền như thực phẩm giảm 5,7%. Điều này được phân tích là do Chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội trong tháng 10 nên người dân ăn ngoài nhiều hơn, khiến tiêu thụ thực phẩm trong gia đình giảm. Đầu tư thiết bị giảm 3,3%, trong đó đầu tư thiết bị vận tải như máy bay giảm gần 15%.Ngược lại, chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, tức chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, và chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đã đồng loạt tăng 5 tháng liên tiếp, cho thấy tâm lý kỳ vọng lớn về sự cải thiện của nền kinh tế. Đây là lần đầu tiên hai chỉ số này đồng loạt tăng 5 tháng liên tiếp trong vòng hơn 21 năm qua.Tuy nhiên, Cục thống kê quốc gia nhận định vẫn tồn tại bất ổn kinh tế trong tương lai do cú sốc COVID-19.