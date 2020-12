Photo : YONHAP News

Ca khúc mới của nhóm nhạc "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS) đã đưa nhóm một lần nữa đứng trên đỉnh cao nhất bảng xếp hạng "Hot 100" của Billboard (Mỹ).Phía Billboard ngày 30/11 (giờ địa phương) công bố ca khúc mới của BTS mang tên "Life Goes On" đã giành được ngôi vị Quán quân "Hot 100". Đây là lần đầu tiên một ca khúc hát bằng tiếng Hàn làm được điều này trong lịch sử 62 năm của bảng xếp hạng này."Life Goes On" được BTS phát hành vào ngày 20/11, là ca khúc chủ đề trong album mini mới của nhóm mang tên "BE". Ngoại trừ phần điệp khúc thì phần lớn lời bài hát là tiếng Hàn.Trước đó, ca khúc "Dynamite" của nhóm được phát hành hồi tháng 8 cũng đã ba tuần soán ngôi Quán quân bảng xếp hạng "Hot 100", nhưng phần lời của ca khúc này hoàn toàn bằng tiếng Anh."Hot 100" là bảng xếp hạng âm nhạc tiêu chuẩn của Billboard, xếp thứ hạng các ca khúc được yêu thích nhất hàng tuần tại Mỹ dựa trên các chỉ số lượt phát radio, doanh số bán album và lượt nghe trực tuyến.Như vậy, chỉ trong vòng ba tháng, BTS đã sở hữu tới ba ca khúc đứng thứ nhất bảng xếp hạng "Hot 100", bao gồm cả bản remix ca khúc "Savage Love" mà nhóm tham gia hát chung với nam ca sĩ Jason Derulo, thời gian ngắn nhất kể từ sau thành tích của ban nhạc rock nước Anh "The Beatles" từng làm được.