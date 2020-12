Tốc độ tăng trưởng GDP của Hàn Quốc trong quý III đạt 2,1%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 1/12 công bố tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc quý III năm nay tăng 2,1% so với quý II và tăng 0,2% so với số liệu sơ bộ hồi tháng 10.Thành tích tăng trưởng kinh tế trong quý III là nền tảng để kỳ vọng vào xu hướng nền kinh tế được hồi phục trong nửa cuối năm, khi tỷ lệ tăng trưởng quý I và quý II lần lượt đạt -1,3% và -3,2%.Ngày 26/11 vừa qua, BOK đã nâng dự báo triển vọng tăng trưởng GDP của Hàn Quốc trong năm nay lên -1,1%, tăng 0,2% so với dự báo đưa ra hồi tháng 8.So sánh với chỉ số trong quý II, đầu tư thiết bị tăng 1,4%, đầu tư xây dựng tăng 0,5%, tiêu dùng tư nhân tăng 0,1%, là nguyên nhân khiến BOK nâng triển vọng tăng trưởng. Xuất khẩu các ngành chủ lực như ô tô, chíp bán dẫng tăng mạnh 16% so với quý II. Nhập khẩu cũng tăng 5,6%, chủ yếu ở các mặt hàng dầu thô, chế phẩm hóa học. Đầu tư thiết bị cũng tăng 8,1%, chủ yếu là máy móc và thiết bị vận chuyển.Tiêu dùng tư nhân ở lĩnh vực dịch vụ như nhà nghỉ giảm 0,1%, hàng hóa ít bền như quần áo giảm 2,7%, đầu tư xây dựng cũng giảm 7,3%. Ngược lại, mặt hàng hàng hóa không bền như thực phẩm tăng 2,2%.Xét theo các lĩnh vực công nghiệp, ngành sản xuất và dịch vụ tăng lần lượt 7,9% và 0,9%. Trong ngành dịch vụ, lĩnh vực chăm sóc y tế, phúc lợi xã hội tăng 3,9%; lĩnh vực vận tải tăng 4%. Ngược lại, ngành kinh doanh điện, gas đô thị, nước sinh hoạt giảm 6,2%; ngành xây dựng giảm 5,2%.Tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế cũng khôi phục đà tăng trưởng, đạt 2,4%, cao hơn mức 2,1% của GDP thực tế.