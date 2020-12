Photo : YONHAP News

Trong bài viết trên trang web chuyên về an ninh chính trị Mỹ "19fortyfive" (1945) đăng tải ngày 30/11 (giờ địa phương), Giám đốc cấp cao thuộc Trung tâm vì lợi ích quốc gia Mỹ (Senior Director at the Center for the National Interest) Harry Kazianis cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un gần đây đã tiêm vắc-xin COVID-19 do Chính phủ Trung Quốc cung cấp.Trích dẫn nguồn tin từ hai quan chức tình báo Nhật Bản giấu tên, ông Harry Kazianis tiết lộ trong vòng hai đến ba tuần gần đây, Chủ tịch Kim Jong-un, những người thân trong gia đình ông Kim và cán bộ lãnh đạo cấp cao của miền Bắc đã được tiêm vắc-xin COVID-19 do Trung Quốc cung cấp. Tuy nhiên, tên doanh nghiệp sản xuất và cung cấp vắc-xin chưa được xác nhận.Dẫn lời tiến sĩ Peter J. Hotez thuộc trường Đại học Y Baylor, ông Harry Kazianis cho biết hiện nay ở Trung Quốc có ít nhất 3 đến 4 doanh nghiệp sản xuất vắc-xin. Tiến sĩ Hotez phân tích trong khi khả năng cao Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia sản xuất vắc-xin lớn nhất thế giới thì việc cung cấp vắc-xin cho miền Bắc cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.Ông Harry Kazianis chỉ ra rằng tốc độ phát triển vắc-xin ở Trung Quốc đang nhanh kỷ lục, song do nước này không công bố dữ liệu về kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba, nên chưa thể khẳng định về hiệu quả và tính an toàn.Giám đốc Kazianis phân tích có khả năng Bắc Kinh sẽ cung cấp vắc-xin cho toàn bộ người dân miền Bắc. Đó là bởi Trung Quốc muốn tránh dòng người tị nạn quy mô lớn đổ vào nước này và sự bất ổn trong nội bộ Bắc Triều Tiên do dịch COVID-19 gây ra. Theo ông Kazianis, Chủ tịch Kim Jong-un có thể cảm thấy không thoải mái khi phải phụ thuộc nhiều vào Bắc Kinh, nhưng hiện nay ông Kim không có sự lựa chọn nào khác.