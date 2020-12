Photo : YONHAP News

Đài CNN của Mỹ ngày 30/11 (giờ địa phương) dẫn báo cáo của cơ quan Hải quan Trung Quốc, cho biết trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Bắc Triều Tiên đạt 253.000 USD, giảm 99% so với một tháng trước. Nhập khẩu từ Bắc Triều Tiên của Trung Quốc cũng giảm 74%.CNN phân tích sự sụt giảm thương mại Trung-Triều trong tháng 10 là do Bắc Triều Tiên đã chặn các hoạt động thương mại với Trung Quốc nhằm phòng ngừa dịch COVID-19, bất chấp việc nước này có thể bị trở ngại về cung cấp lương thực, nhiên liệu.Ngoài ra, CNN cho biết việc Bình Nhưỡng xử tử một nhân viên hải quan do người này không tuân thủ quy định phòng dịch khi xử lý hàng hóa nhập khẩu cho thấy miền Bắc nhận định dịch COVID-19 là rất nghiêm trọng.Trước đó, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) báo cáo rằng vào tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã xử tử một cán bộ cấp cao vi phạm lệnh cấm nhập vật tư từ nước ngoài nhằm phòng ngừa dịch COVID-19.Các hãng truyền thông Nhà nước miền Bắc đưa tin nước này đã tăng thêm số trạm gác ở khu vực biên giới, ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài vào trong nước bằng đường biển, và đang chuẩn bị nhiều biện pháp phòng dịch mới nghiêm ngặt hơn nữa.CNN cho biết lý do khiến Bắc Triều Tiên đối phó quyết liệt như vậy là bởi chính quyền nước này nhận thức rõ rằng hệ thống y tế miền Bắc có thể bị sụp đổ trước dịch bệnh truyền nhiễm, cũng như những vấn đề mà dịch bệnh gây ra.Mặc dù Bắc Triều Tiên công bố vẫn chưa phát sinh ca nhiễm COVID-19 nào, nhưng không ít ý kiến hoài nghi điều này, trong bối cảnh toàn thế giới đã ghi nhận hơn 62 triệu ca nhiễm, với hơn 1,4 triệu người tử vong.