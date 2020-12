Photo : YONHAP News

"Cuộc vận động chia sẻ hy vọng 2021" bắt đầu được triển khai từ ngày 1/12, sẽ diễn ra trong vòng 62 ngày trên toàn Hàn Quốc, đến ngày 31/1/2021.Đây là cuộc vận động quyên góp toàn dân dịp cuối năm và đầu năm mới do Quỹ quyên góp cộng đồng Hàn Quốc (Community Chest of Korea - CCK) tổ chức. Mục tiêu quyên góp trên phạm vi toàn quốc năm nay là 350 tỷ won (316,4 triệu USD), riêng tại thủ đô Seoul là 39,3 tỷ won (35,5 triệu USD).Số tiền quyên góp được sẽ dùng để hỗ trợ giải tỏa cách biệt về học hành cho các học sinh đang phải học trực tuyến vì dịch COVID-19; hỗ trợ về chăm sóc cho người cao tuổi, trẻ em; ổn định cuộc sống cho người vô gia cư; hỗ trợ khả năng tự lập cho tầng lớp yếu thế.Trong thời gian thực hiện cuộc vận động, Quỹ quyên góp cộng đồng sẽ lắp đặt "Tháp nhiệt kế yêu thương" tại 17 tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc. Mỗi khi số tiền quyên góp đạt được 1% so với mục tiêu thì "Tháp nhiệt kế yêu thương" sẽ được hiển thị tăng thêm 1 độ C.Tại Seoul, sự kiện ra mắt "Tháp nhiệt kế yêu thương" diễn ra vào lúc 2 giờ chiều ngày 1/12 tại quảng trường Gwanghwamun, với sự tham gia của Quyền Thị trưởng Seoul Seo Jeong-hyup, các quan chức Quỹ quyên góp cộng đồng, trong đó có Chủ tịch Quỹ Ye Jong-suk.