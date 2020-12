Đảng cầm quyền đơn phương thông qua dự luật sửa đổi Luật Cơ quan tình báo quốc gia

Photo : KBS News

Tại Ủy ban tình báo thuộc Quốc hội, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 30/11 đã đơn phương thông qua dự thảo sửa đổi Luật Cơ quan tình báo quốc gia về việc trao quyền điều tra tội phạm vi phạm Luật An ninh quốc gia cho cảnh sát.Dự thảo sửa đổi Luật Cơ quan tình báo quốc gia của đảng Dân chủ đồng hành nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) vào lĩnh vực chính trị.Dự luật sửa đổi có nội dung thiết lập căn cứ hình phạt đối với tổ chức có hành vi thu thập và phân tích thông tin tình báo trong nước, nghe lén và định vị trái phép. Quyền điều tra tội phạm vi phạm Luật an ninh quốc gia sẽ được chuyển giao cho cảnh sát và thời gian chuẩn bị để chuyển giao quyền điều tra là ba năm.Đảng Sức mạnh quốc dân đã phản đối việc thông qua dự luật này vì cho rằng việc trao quyền điều tra tội phạm vi phạm Luật an ninh quốc gia cho cảnh sát sẽ làm mất cân bằng về quyền hạn và suy giảm năng lực an ninh quốc gia.Trong một tin liên quan, Ủy ban Hành chính và an toàn sẽ tổ chức cuộc họp thảo luận về Luật Cơ quan Cảnh sát vào ngày 1/12. Đảng cầm quyền cũng có kế hoạch thông qua dự thảo sửa đổi Luật Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, tức luật bác bỏ quyền phản đối của đảng đối lập, trong phiên họp toàn thể diễn ra vào ngày 9/12 sắp tới.