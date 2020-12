OECD nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 lên -1,1%

Photo : Getty Images Bank

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 1/12 (giờ địa phương) dự đoán tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2020 của Hàn Quốc đạt -1,1%, tăng 0,1% so với dự đoán đưa ra hồi tháng 9.Báo cáo triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới của OECD cho thấy Hàn Quốc là nước có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đứng đầu trong số các nước thành viên OECD và thứ hai trong số các nước Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), sau Trung Quốc.OECD đánh giá Hàn Quốc đã có các biện pháp phòng dịch hiệu quả, tiêu dùng hồi sinh nhờ các chính sách hỗ trợ tài chính quy mô lớn của Chính phủ, xuất khẩu phục hồi tập trung vào lĩnh vực chíp bán dẫn, song việc làm giảm.OECD cũng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2021 đạt 2,8%, giảm 0,3% so với dự báo hồi tháng 9. Theo đó, Hàn Quốc được dự đoán là một trong 5 quốc gia năm 2021 sẽ phục hồi nền kinh tế như thời điểm trước khi dịch bùng phát.OECD khuyến nghị Hàn Quốc nên tập trung hỗ trợ cho những người thuộc tầng lớp yếu thế trong xã hội như nhân viên không ký hợp đồng chính thức hay làm trong lĩnh vực dịch vụ, đưa ra chính sách hoãn hoặc giảm nộp thuế.Kinh tế thế giới năm nay cũng được OECD dự đoán tăng trưởng -4,2%, tăng 0,3% so với dự đoán hồi tháng 9. Mặt khác, OECD hạ dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2021 xuống còn 4,2%, giảm 0,8%. Nguyên nhân được cho là nếu như quý III các quốc gia tập trung khôi phục nền kinh tế, thì trong quý IV dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng trở lại, điển hình như Mỹ và châu Âu.