Ngoại trưởng Hàn Quốc công du hai nước Trung Đông từ ngày 4-6/12

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa sẽ có chuyến công tác đến Bahrain và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) từ ngày 4-6/12 để tham dự "Đối thoại Manama", một Hội nghị an ninh khu vực Trung Đông, và hội đàm Ngoại trưởng với UAE.Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Kang có chuyến thăm hai nước liên tiếp kể từ khi dịch COVID-19 lan rộng.Theo Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Kang được mời phát biểu tại "Đối thoại Manama" lần thứ 16 với chủ đề "Quản trị toàn cầu trong mùa dịch COVID-19" diễn ra vào ngày 4/12 tại thủ đô Manama của Bahrain."Đối thoại Manama" lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2004, được coi là một trong những diễn đàn an ninh quốc tế lớn cùng với "Đối thoại Shangri-La" có sự tham gia của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hay "Hội nghị An ninh Munich" của các nước châu Âu.Ngày 5/12, bà Kang sẽ gặp gỡ Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed al-Nahyan để thảo luận về các phương án hợp tác y tế đối phó dịch COVID-19 và hỗ trợ các đơn đặt hàng xây dựng của doanh nghiệp Hàn Quốc tại nước Trung Đông này. Ngoại trưởng Kang cũng có kế hoạch đến địa điểm tổ chức sự kiện triển lãm EXPO Dubai dự kiến diễn ra vào năm 2021, xem gian trưng bày của Hàn Quốc đang được xây dựng, gặp gỡ Bộ trưởng Hợp tác quốc tế (Minister of State for International Cooperation) UAE kiêm Chủ tịch Ủy ban EXPO Reem bint Ibrahim Al Hashemy.