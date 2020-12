Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc quay lại làm việc sau lệnh đình chỉ công tác

Photo : KBS News

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc Yoon Seok-yeol đã quay trở lại làm việc vào ngày 2/12, một tuần sau khi Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae ra lệnh đình chỉ công tác với ông này.Ngày 24/11, Bộ trưởng Choo Mi-ae đã mở cuộc họp báo khẩn cấp, ra lệnh đình chỉ công tác, yêu cầu kỷ luật Viện trưởng Yoon Seok-yeol với lý do xác định được 6 nghi ngờ sai phạm nghiêm trọng trong quá trình thanh tra ông Yoon, trong đó có nghi ngờ ông này chỉ đạo giám sát trái phép các thẩm phán phụ trách những vụ án lớn.Sau đó, ông Yoon đã khẳng định những nghi ngờ này là không đúng sự thật, và đề nghị Tòa án hành chính Seoul dừng hiệu lực quyết định này của Bộ trưởng Tư pháp vào ngày 25/11. Tới ngày 1/12, Tòa án hành chính Seoul ban lệnh dừng hiệu lực thi hành quyết định của Bộ trưởng Choo.Hội đồng xét xử giải thích nếu ông Yoon không thể tiếp tục đảm nhận cương vị Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao thì sẽ có thể dẫn tới những "thiệt hại khó khôi phục", và không thể bồi thường bằng tiền bạc. Do vậy, Tòa án đã quyết định dừng hiệu lực của quyết định trên, do nhận thấy cần thiết phải phòng ngừa xảy ra thiệt hại.Tòa án chỉ ra rằng nếu tình trạng đình chỉ công tác kéo dài, ông Yoon sẽ bị loại khỏi vị trí Viện trưởng tới hết nhiệm kỳ, trên thực tế lệnh này không khác nào bãi nhiệm người đứng đầu cơ quan công tố. Điều này đi ngược lại với mục đích của chế độ bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, đó là bảo đảm tính trung lập về chính trị và tính độc lập của Viện Kiểm sát.Tòa án nhấn mạnh quyền hạn đình chỉ công tác của Bộ trưởng Tư pháp với Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao phải được thực hiện dưới những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, bà Choo Mi-ae không được tự ý thực hiện quyền bãi nhiệm nhân sự.Bộ Tư pháp một mặt bày tỏ tôn trọng quyết định của Tòa án, mặt khác nhấn mạnh sẽ tiếp tục làm rõ về nghi ngờ sai phạm của ông Yoon tại cuộc họp của Ủy ban kỷ luật, đã được dời sáng ngày 4/12.Tuy nhiên, Ủy ban thanh tra Bộ Tư pháp ngày 1/12 đã ra kết luận rằng việc Bộ trưởng Choo Mi-ae yêu cầu kỷ luật, đình chỉ công tác, ủy thác điều tra Viện trưởng Yoon là không thích hợp.