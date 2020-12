Liên hợp quốc loại Bắc Triều Tiên khỏi danh sách đánh giá về viện trợ nhân đạo năm sau

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 2/12 đưa tin Bắc Triều Tiên đã bị loại khỏi danh sách các nước được đánh giá về viện trợ nhân đạo năm sau của Liên hợp quốc.Theo đó, Văn phòng điều phối viện trợ nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc ngày 1/12 (giờ địa phương) đã công bố "Báo cáo viện trợ nhân đạo thế giới năm 2021", nhưng khác với mọi năm lại không bao gồm Bắc Triều Tiên.Báo cáo trên mang tính chất đề ra kế hoạch hoạt động viện trợ nhân đạo trong năm tiếp theo với những quốc gia đang bị khủng hoảng nhân đạo. Lý do Bắc Triều Tiên bị loại khỏi danh sách các nước được đánh giá viện trợ là bởi việc điều tra thực trạng tại miền Bắc không thể thực hiện do dịch COVID-19.Phát ngôn viên OCHA Jens Laerke cho biết Văn phòng điều phối viện trợ nhân đạo đã không thể tiến hành đánh giá thực trạng và giám sát tình hình nhân đạo tại Bắc Triều Tiên, cũng như không thể kiểm chứng được các thông tin mới do dịch COVID-19. Do vậy, OCHA đã quyết định không đưa nội dung phân tích về nhu cầu viện trợ nhân đạo của miền Bắc trong báo cáo viện trợ năm sau.Tuy nhiên, OCHA dự kiến sẽ tiếp tục các hoạt động viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng căn cứ theo hướng dẫn hiện hành của Liên hợp quốc.Bắc Triều Tiên đã phong tỏa biên giới ngay từ cuối tháng 1 năm nay nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Phần lớn các nhân viên của Liên hợp quốc thường trú tại nước này đã tạm thời về nước, gây trở ngại lớn trong các hoạt động tại miền Bắc.