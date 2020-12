Hàn Quốc tăng 600.000 việc làm trong năm 2019

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo thống kê việc làm năm 2019 công bố ngày 3/12, Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết tổng số việc làm ở Hàn Quốc trong năm ngoái là 24,02 triệu việc làm, tăng 600.000 việc làm so với số liệu một năm trước đó. Đây cũng là mức tăng gấp đôi so với mức tăng của năm 2018.Thống kê về việc làm là thống kê dựa trên các thông tin hành chính như tài liệu về thuế bao gồm báo cáo thu nhập (Statement of payment of earned income), tài liệu về 4 loại bảo hiểm lớn quốc gia bao gồm bảo hiểm tuyển dụng, bảo hiểm sức khỏe, bao hiểm tai nạn lao động và lương hưu quốc gia.Các công việc được tổng hợp trong thống kê việc làm được tính toán dựa trên vị trí việc làm người lao động đảm nhận, khác với số lao động có việc làm. Ví dụ, một người làm hai công việc thì số người tìm được việc tính là 1 song, số việc làm được tính là 2.Trong năm 2019, số việc làm hưởng lương là 19,7 triệu việc làm, tăng 500.000 việc làm và ​việc làm không theo hình thức hưởng lương, tức tự kinh doanh, là 4,32 triệu việc làm, tăng 100.000 việc làmSố việc làm trong doanh nghiệp phi lợi nhuận, bao gồm công việc do Chính phủ cung cấp, đạt 5,08 triệu việc làm, tăng 320.000 việc làm.Xét theo quy mô doanh nghiệp, số lượng việc làm ở các công ty vừa và nhỏ tăng 230.000 việc làm, cao gấp 4 lần so với số lượng việc làm tăng ở tập đoàn lớn (60.000 việc làm). Trong đó, doanh nghiệp dưới 50 lao động có 12,59 triệu việc làm, tăng 140.000 việc làm, nhưng doanh nghiệp quy mô từ 1 đến 4 người giảm 100.000 việc làm. Doanh nghiệp tầm trung quy mô từ 50-300 lao động tăng thêm 140.000 việc làm đạt 3,72 triệu việc làm, doanh nghiệp quy mô trên 300 nhân sự đạt 7,71 triệu việc làm, tăng 330.000 việc làm.Xét theo ngành nghề, lĩnh vực y tế và phúc lợi có 2,11 triệu việc làm, tăng 160.000 việc làm; ngành bán sỉ và lẻ và hành chính công mỗi ngành tăng khoảng 80.000 việc làm, đạt lần lượt là 3,06 triệu và 1,25 triệu việc làm.Xét theo độ tuổi, việc làm ở nhóm tuổi 40 là nhiều nhất với 6,01 triệu việc làm, giảm 50.000 việc làm so với một năm trước. Việc làm lao động nhóm tuổi 50 là 5,68 triệu việc làm, nhóm tuổi trên 60 là 3,57 triệu việc làm, tăng lần lượt là 220.000 và 340.000 việc làm. Việc làm lao động nhóm tuổi 30 và 20 lần lượt là 5,17 triệu việc làm và 3,42 triệu việc làm.Theo giới tính, số việc làm nam giới đảm nhận là 13,92 triệu việc làm, tăng 270.000 việc làm, số việc làm nữ giới đảm nhận là 11 triệu việc làm, tăng 340.000 việc làm.