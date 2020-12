Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ khẩn cấp lần ba giúp người dân khắc phục COVID-19

Photo : YONHAP News

Theo dự thảo ngân sách năm 2021 vừa được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào ngày 2/12, quy mô ngân sách cho gói hỗ trợ khẩn cấp lần ba để khắc phục thiệt hại do dịch COVID-19 là 3.000 tỷ won (2,73 tỷ USD).Quy mô gói hỗ trợ khẩn cấp lần ba giảm mạnh so với ngân sách hỗ trợ toàn dân lần một là 12.200 tỷ won (11,12 tỷ USD), hỗ trợ có chọn lọc lần hai là 7.800 tỷ won (7,11 tỷ USD). Dự kiến đối tượng được hưởng hỗ trợ lần ba sẽ thu hẹp so với lần hai.Trước tiên, tầng lớp tiểu thương dự kiến sẽ là đối tượng được hỗ trợ chính do gặp nhiều trở ngại về kinh doanh sau khi Chính phủ nâng mức giãn cách xã hội vào tháng trước nhằm ngăn ngừa lây lan dịch COVID-19. Ngoài ra, lao động tự do, lao động hợp đồng đặc biệt (vừa làm việc như người lao động, vừa ký hợp đồng thầu phụ với một đơn vị nào đó, như tài xế xe tải, kỹ sư lắp đặt cho công ty viễn thông), nhiều khả năng cũng nằm trong danh sách được hỗ trợ lần ba do dịch bệnh khiến công việc của các đối tượng này không ổn định.Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 3/12 cho biết ngoài khoản ngân sách 3.000 tỷ won mà Quốc hội thông qua, Bộ sẽ giải ngân thêm một khoản ngân sách bổ sung khác để hỗ trợ khẩn cấp lần ba, huy động từ nguồn tài chính nhàn rỗi của 63 loại quỹ do Chính phủ quản lý, và khoản dư từ quỹ hỗ trợ cho tiểu thương có tổng quy mô 3.300 tỷ won (3,01 tỷ USD) trong ngân sách bổ sung lần 4 năm 2020.Chính phủ sẽ sớm công bố kế hoạch giải ngân gói hỗ trợ khẩn cấp lần ba, trong đó quy định chính xác về số lượng đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ, đặt mục tiêu chi trả cho người dân trong tháng 1 năm sau.