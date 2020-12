Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo ngân sách năm 2021 quy mô hơn 508 tỷ USD

Photo : KBS News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 2/12 đã thông qua dự thảo ngân sách năm tài khóa 2021 với tổng quy mô 558.000 tỷ won (508,57 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên trong vòng 6 năm qua, Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách đúng thời hạn quy định kể từ sau khi Luật Quốc hội sửa đổi được thực thi vào năm 2014.Quy mô ngân sách được Quốc hội thông qua cao hơn 2.200 tỷ won (2,01 tỷ USD) so với quy mô dự thảo ban đầu của Chính phủ. Đây là lần đầu tiên trong vòng 11 năm qua, Quốc hội nâng quy mô dự thảo ngân sách sau quá trình thẩm định. Trong đó, Quốc hội nâng 7.500 tỷ won (6,84 tỷ USD) và cắt giảm 5.300 tỷ won (4,83 tỷ USD) một số hạng mục.Cụ thể, ngân sách cho gói hỗ trợ khẩn cấp lần ba được lập mới quy mô 3.000 tỷ won (2,73 tỷ USD) để hỗ trợ các ngành nghề và tầng lớp yếu thế gặp thiệt hại do COVID-19. Cùng với đó, ngân sách nhập vắc-xin COVID-19 được tăng 900 tỷ won (820,1 triệu USD), dùng để mua 44 triệu liều vắc-xin. Ngân sách hỗ trợ việc làm để đối phó với dịch COVID-19 kéo dài được tăng 300 tỷ won (273,4 triệu USD).Ngân sách đối phó với biến đổi khí hậu, nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon cho tới năm 2050, được nâng 300 tỷ won (273,4 triệu USD). Ngân sách cho dự án ổn định nhà ở người dân được tăng thêm khoảng 700 tỷ won (637,8 triệu USD). Ngoài ra, Quốc hội cũng tăng thêm 300 tỷ won (273,4 triệu USD) ngân sách để tăng cường hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc trẻ em.Mặt khác, ngân sách khảo sát và thiết kế cơ bản trụ sở Quốc hội mới ở thành phố Sejong được Quốc hội phân bổ 14,7 tỷ won (13,4 triệu USD), tăng mạnh so với chi phí thiết kế 2 tỷ won (1,8 triệu USD) dự thảo của Chính phủ, bằng với mức đề nghị của Ủy ban xúc tiến xây dựng trụ sở Quốc hội tại Sejong nhằm di dời toàn bộ 11 ủy ban thường trực Quốc hội về trụ sở mới. Như vậy, dự kiến việc di dời trụ sở Quốc hội về thành phố Sejong sẽ chính thức được xúc tiến từ năm sau. Tuy nhiên, bài toán đặt ra tiếp theo là chính giới phải đạt được nhất trí về phạm vi di dời Quốc hội.Tổng quy mô nợ quốc gia của Hàn Quốc trong năm sau vào khoảng 956.000 tỷ won (871 tỷ USD). Tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 47,3%, tăng 0,2% so với dự thảo ngân sách ban đầu của Chính phủ, mức cao kỷ lục.Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ mở cuộc họp Nội các bất thường vào ngày 8/12 tới để xúc tiến thông qua kế hoạch phân bổ ngân sách theo dự thảo vừa được Quốc hội thông qua, đặt mục tiêu giải ngân trên 70% tổng ngân sách trong nửa đầu năm sau, nhằm khắc phục sớm cuộc khủng hoảng COVID-19, hồi phục kinh tế.