Hàn Quốc tiếp tục ký hợp đồng mua vắc-xin COVID-19 với hãng dược toàn cầu

Photo : YONHAP News

Một quan chức y tế Hàn Quốc ngày 3/12 xác nhận đã hoàn tất ký hợp đồng cung cấp vắc-xin do hãng dược AstraZeneca (Anh-Thụy Điển) đang phát triển. Chính phủ sẽ công bố nội dung đàm phán cũng như xác định số lượng đặt hàng cụ thể trong tuần tới, sau khi hoàn tất thảo luận với các hãng phát triển vắc-xin.Theo kết quả phân tích dữ liệu ban đầu về thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba, vắc-xin AstraZeneca có hiệu quả phòng ngừa đạt 70-90%, cần tiêm hai liều để đạt hiệu quả. Hãng dược AstraZeneca trước đó đã đưa ra giá là 3 đến 5 USD (khoảng 3.000 đến 5.500 won) cho một liều vắc-xin.Đến nay, Chính phủ Hàn Quốc đã đàm phán hợp đồng mua 5 loại vắc-xin COVID-19 bao gồm Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Novavax và AstraZeneca. Tất cả vắc-xin trên đều đã đến bước thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba.Vắc-xin COVID-19 do hãng dược Pfizer và Moderna của Mỹ đang phát triển có hiệu quả phòng ngừa đạt lần lượt là 95% và 94,1%. Giá thành vắc-xin của hãng dược Pfizer là 19,5 USD và hãng Moderna là 15-25 USD và cũng cần tiêm hai liều để đạt được hiệu quả.Vắc-xin AstraZeneca có hiệu quả phòng ngừa thấp hơn song giá thành phải chăng hơn. Ngoài ra, nếu như vắc-xin của hãng Pfizer phải phân phối thông qua dây chuyền bảo quản lạnh (cold chain) để duy trì nhiệt độ bảo quản dưới -70 độ C, vắc-xin AstraZeneca có ưu điểm hơn do nhiệt độ bảo quản lý tưởng là 2-8 độ C. Ngoài ra, hồi tháng 7 vừa qua, hãng dược AstraZeneca đã ký hợp đồng ủy thác sản xuất vắc-xin với công ty Khoa học y sinh SK (SK Bio Science), nên có thêm ưu điểm là có thể sản xuất trong nước.Ban đầu, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch đảm bảo 30 triệu người dân (tương đương 60% tổng dân số) được tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Trong đó, Chính phủ sẽ nhập 10 triệu liều vắc-xin từ Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), và 20 triệu liều thông qua đàm phán riêng với các công ty dược phẩm toàn cầu.