Thời tiết toàn Hàn Quốc xuống dưới 0 độ C sáng ngày thi tuyển sinh đại học

Photo : YONHAP News

Năm nay, Hàn Quốc lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng 12 thay vì tháng 11 như mọi năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, tương tự mọi năm, nhiệt độ lại xuống thấp đúng vào kỳ thi tuyển sinh đại học.Sáng ngày 3/12, tại phần lớn các địa phương trên toàn quốc, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, kèm theo gió thổi khá mạnh, nhiệt độ cảm nhận thực tế còn thấp hơn 1 đến 3 độ C.Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại thủ đô Seoul là 4 độ C, thấp hơn 2 độ C so với ngày 2/12, và thấp hơn mọi năm 2 độ C.Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc đã ban cảnh báo chú ý thời tiết hanh khô tại thủ đô Seoul và phía Đông tỉnh Gyeonggi, nối tiếp một số địa phương khác như phía Đông tỉnh Gangwon, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang, phía Đông tỉnh Nam Jeolla.Trong ngày 3/12, phần lớn địa phương cả nước trời trong xanh. Tuy nhiên, từ chiều tối cùng ngày đến sáng sớm ngày 4/12, ở một số nơi như ven biển phía Tây tỉnh Bắc và Nam Jeolla, đảo Jeju sẽ có lúc có tuyết rơi hoặc lất phất mưa.Nhiệt độ ban ngày trên toàn Hàn Quốc trong ngày 3/12 sẽ thấp hơn từ 1 tới 4 độ C so với một ngày trước.Khu vực ngoài khơi trên biển Đông có sóng cao tới 3m.Phần lớn các khu vực trên đất liền trời lạnh âm độ C trong buổi sáng, tại khu vực miền Trung, nhiệt độ ban ngày trong khoảng 5 độ C, các địa phương phía Nam trong khoảng 10 độ C.