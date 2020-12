Phương pháp chuẩn đoán, xét nghiệm bệnh truyền nhiễm do Hàn Quốc đề xuất trở thành tiêu chuẩn quốc tế

Photo : YONHAP News

Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) và Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 3/12 công bố phương pháp chẩn đoán, xét nghiệm bệnh truyền nhiễm như COVID-19 do Hàn Quốc đề xuất lên Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức trở thành tiêu chuẩn quốc tế.Sau khi xảy ra nhiều dịch bệnh truyền nhiễm chủng mới như cúm A (H1N1) năm 2009, Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) năm 2015, và lần này là đại dịch COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc nhận định cần lập ra một tiêu chuẩn quốc tế về phương pháp chẩn đoán, xét nghiệm bệnh truyền nhiễm trong và ngoài nước. Do vậy, Ủy ban tư vấn tiêu chuẩn công nghiệp thuộc MFDS đã lập ra dự thảo tiêu chuẩn quốc tế để đề xuất lên ISO.Tháng 10 vừa qua, dự thảo tiêu chuẩn này đã được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế thông qua trong cuộc bỏ phiếu dự thảo tiêu chuẩn quốc tế cuối cùng (FDIS) với sự tán thành của toàn bộ các nước thành viên, và chính thức được đăng ký trở thành tiêu chuẩn quốc tế vào ngày 2/12.Tiêu chuẩn quốc tế mới định nghĩa về các quy trình và phương pháp vận hành phòng xét nghiệm bệnh truyền nhiễm như COVID-19 bằng phương thức khuếch đại gen theo thời gian thực (RT-PCR).Quan chức Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm và Bộ Công nghiệp cho biết việc tiêu chuẩn do Hàn Quốc đề xuất trở thành tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp ích lớn trong việc nâng cao độ tín nhiệm của cộng đồng quốc tế với các sản phẩm xét nghiệm của Hàn Quốc, trong bối cảnh bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Hàn Quốc đang được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới.