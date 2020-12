Cán cân vãng lai Hàn Quốc tháng 10 đạt thặng dư cao thứ ba trong lịch sử

Photo : YONHAP News

Trong tháng 10, thặng dư cán cân vãng lai của Hàn Quốc tiếp tục vượt ngưỡng 10 tỷ USD hai tháng liên tiếp.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 4/12 công bố liệu sơ bộ cán cân quốc tế tháng 10. Theo đó, cán cân vãng lai của Hàn Quốc tháng 10 thặng dư 11,66 tỷ USD, quy mô lớn thứ ba trong lịch sử, tiếp tục đà thặng dư 6 tháng liên tiếp từ tháng 5. So với một năm trước, quy mô thặng dư cán cân vãng lai tăng 48,9%.Thặng dư cán cân vãng lai lũy kế từ tháng 1 tới tháng 10 năm nay đạt 54,97 tỷ USD, nhiều hơn 5,3 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua cả dự báo của BOK về quy mô thặng dư cán cân vãng lai cả năm nay là 54 tỷ USD.Cán cân hàng hóa, tức chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu, thặng dư 10,15 tỷ USD, vượt xa mức thặng dư 8,03 tỷ USD trong tháng 10 năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu cả tháng và kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày đều tăng, chủ yếu do xuất khẩu chíp bán dẫn và ô tô tăng, lần đầu tiên đồng loạt tăng sau 23 tháng kể từ tháng 11 năm 2018.Cán cân dịch vụ thâm hụt 660 triệu USD, tuy nhiên mức thâm hụt đã cải thiện đáng kể so với mức 1,06 tỷ USD tháng 10 năm trước. Thâm hụt cán cân du lịch thu hẹp còn 350 triệu USD.Cán cân thu nhập, gồm lương và các khoản thu nhập từ đầu tư, thặng dư 2,45 tỷ USD nhờ cán cân thu nhập từ đầu tư được cải thiện, cao hơn so với mức thặng dư 1,83 tỷ USD cùng kỳ năm 2019.