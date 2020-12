Hàn Quốc lần đầu ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới vượt mốc 600 ca sau 9 tháng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 4/12, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 36.332 ca nhiễm COVID-19, tăng 629 ca so với số liệu một ngày trước.Số ca nhiễm phát sinh trong ngày 3/12 tăng 89 ca so với một ngày trước và là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất kể từ ngày 2/3.Từ ngày 26/11, số ca nhiễm tăng từ 400 đến 500 ca mỗi ngày và vọt lên mốc 600 trong ngày 3/12. Cụ thể, trong số 629 ca nhiễm mới có 600 ca phát sinh trong cộng đồng, 29 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm nội địa tăng 84 ca so với số liệu một ngày trước (516 ca), cho thấy làn sóng lây nhiễm thứ ba phát sinh rải rác trên khắp cả nước.Xét theo địa phương, Seoul và khu vực lân cận thủ đô vẫn là nơi phát sinh chủ yếu với 463 ca, trong đó thành phố Seoul 291 ca, tỉnh Gyeonggi 155 ca, thành phố Incheon 17 ca.Ngoài ra, thành phố Busan ghi nhận 31 ca, tỉnh Nam Chungcheong 22 ca, thành phố Daejeon 21 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 16 ca, tỉnh Bắc Jeolla 13 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 9 ca, thành phố Daegu 6 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 5 ca, thành phố Ulsan 5 ca, tỉnh Nam Jeolla và tỉnh Gangwon mỗi nơi 3 ca, đảo Jeju và thành phố Gwangju (miền Nam Hàn Quốc) lần lượt 2 và 1 ca.Thêm 259 người được gỡ bỏ cách ly, nâng tổng số ca được gỡ bỏ cách ly lên 28.611 ca. Số ca đang cách ly điều trị là 7.185 ca.Số bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng là 116 ca, giảm 1 ca so với số liệu một ngày trước. Tổng số người tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 536 ca, tăng 7 ca so với một ngày trước, tỷ lệ tử vong là 1,48%.Tính đến nay đã 27 ngày liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới ở mốc ba chữ số, kể từ ngày 8/11.