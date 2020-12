Người dân Hàn Quốc xem tivi nhiều hơn trong mùa dịch COVID-19

Photo : KBS

Một kết quả thăm dò cho thấy do dịch COVID-19, số người theo dõi truyền hình qua tivi đã tăng hơn trước, do người dân giảm hoạt động ngoài trời và có nhu cầu tìm kiếm thông tin chính xác nhất.Quỹ Báo chí Hàn Quốc (KPF) ngày 4/12 công bố kết quả thăm dò cho biết tỷ lệ người dân theo dõi các chương trình truyền hình qua tivi đạt 94,8%, vượt qua tỷ lệ theo dõi qua điện thoại và máy tính (89,1%) và qua điện thoại (88,5%).Ngoài ra, tỷ lệ người dân theo dõi tin tức qua tivi đạt 85%, cũng cao hơn tỷ lệ theo dõi tin tức qua điện thoại và máy tính 78,7%, điện thoại 77,9%. Đặc biệt, tỷ lệ người trẻ ngoài 20 tuổi xem tin tức qua tivi trong kết quả thăm dò lần này tăng 10,5% so với năm trước.Giới trẻ ngoài 20 tuổi có xu hướng thích "đọc tin tức" qua điện thoại di động, trong khi người cao tuổi trên 60 tuổi lại thích "xem tin tức" trên tivi. Tuy nhiên, xét trên bình quân chung thì tỷ lệ người trả lời thích "xem tin tức" đạt 59,5%, cao gần gấp đôi so với tỷ lệ người thích "đọc tin tức" là 31,5%.Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đứng thứ nhất trong câu hỏi về hãng truyền thông có sức ảnh hưởng lớn nhất (26,1%), và hãng truyền thông tin cậy nhất (23,9%), lần lượt xếp thứ hai sau KBS là Naver và MBC.Kết quả thăm dò lần này được Quỹ Báo chí Hàn Quốc ủy thác cho công tyKantar Korea tiến hành từ ngày 9/6 đến 12/7 vừa qua với 5.010 người trên 19 tuổi toàn quốc, theo hình thức phỏng vấn qua máy tính, có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng 1,4%.