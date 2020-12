Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế thảo luận về việc kiểm soát vũ khí sử dụng công nghệ mới

Photo : YONHAP News

Hội nghị giải trừ quân bị và không phổ biến hạt nhân lần thứ 19 giữa Hàn Quốc và Liên hợp quốc đã được tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến vào ngày 3/12. Sự kiện do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Văn phòng các vấn đề giải trừ quân bị Liên hợp quốc (UNODA) đồng tổ chức.Tham dự hội nghị có quan chức Chính phủ các nước lớn, đại diện các tổ chức quốc tế, chuyên gia trong và ngoài nước, đại diện giới doanh nghiệp.Bộ Ngoại giao cho biết các bên đã thảo luận về ảnh hưởng của các loại vũ khí sử dụng công nghệ mới như vũ khí sát thương tự động, vũ khí siêu vượt âm, vũ khí liên quan tới vũ trụ, vũ khí sinh học tới cơ chế giải trừ quân bị, chống phổ biến hạt nhân quốc tế, cũng như về các chính sách liên quan.Các chuyên gia tham dự hội nghị đồng tình rằng các công nghệ mới vừa có thể sử dụng trong quân sự và dân sự, vừa có thể tác động nghiêm trọng cả về ngoại giao, quân sự, an ninh và nhân đạo. Do vậy, việc kiểm soát phát triển, sử dụng và phổ biến các vũ khí công nghệ mới là bài toán hết sức cấp thiết.Cộng đồng quốc tế cần phải tìm hiểu sâu hơn về việc phát triển và vận dụng công nghệ một cách có trách nhiệm, một mặt khuyến khích sử dụng khoa học công nghệ vào mục đích hòa bình, mặt khác vừa phải lập ra tiêu chuẩn quốc tế để phòng ngừa chạy đua quân bị.Trong phiên thảo luận đặc biệt dành cho thanh niên, 25 thanh niên tiêu biểu các nước đã nhấn mạnh về việc phải mở rộng sự tham gia và vai trò của thanh niên trong việc thảo luận về vấn đề giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân.