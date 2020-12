Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 4/12 (giờ Hàn Quốc) đưa tin, theo tuyên bố ngày 3/12, Phó Đại diện phái đoàn Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) tại Đông Á Graziella Leite Piccoli cho biết toàn bộ nhân viên của tổ chức này thường trú tại thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên đã rời khỏi đây một ngày trước đó. Nguyên nhân được đưa ra là do các chính sách phòng dịch tăng cường của miền Bắc.Trong tuyên bố, bà Piccoli cho biết các nhân viên ICRC đã hoàn thành mọi nhiệm vụ ở Bắc Triều Tiên, trong thời gian tới các dự án hỗ trợ miền Bắc đang tiến hành sẽ do Hội chữ thập đỏ ở thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) quản lý. Bà Piccoli cũng chia sẻ các hoạt động của ICRC ở miền Bắc trong thời gian qua đã bị hạn chế rất nhiều do dịch COVID-19.Bà Piccoli cho biết thêm theo thỏa thuận với miền Bắc, tổ chức luôn sẵn sàng cử nhân viên mới đến Bắc Triều Tiên nếu tình hình cho phép, để tiếp tục các hoạt động hỗ trợ quan trọng.Trước đó, NK News, trang tin chuyên khai thác thông tin về Bắc Triều Tiên của Mỹ, ngày 2/12 đưa tin cho biết 40 người bao gồm nhân viên tổ chức Liên hợp quốc (UN), nhân viên ngoại giao nước ngoài và một số tổ chức cứu hộ khác đã rời khỏi Bắc Triều Tiên bằng đường bộ để di chuyển đến thành phố Đan Đông, Trung Quốc.Theo trang tin NK News, hiện tại chỉ còn ba nhân viên nước ngoài thuộc tổ chức cứu hộ quốc tế vẫn đang ở Bình Nhưỡng gồm hai người thuộc Chương trình lương thực thế giới (WFP) và một người thuộc tổ chức phi Chính phủ của Ireland Concern Worldwide.Đến nay, miền Bắc vẫn tuyên bố không có ca nhiễm COVID-19 nào tại nước này. Gần đây, Bình Nhưỡng đã nâng biện pháp phòng dịch lên mức "siêu cao", mức cao nhất, trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát trên toàn thế giới. Theo đó, chính quyền Bắc Triều Tiên hạn chế tối đa hoạt động đi lại của người dân theo từng khu vực, đóng cửa một số cơ sở như cửa hàng, nhà hàng, phòng tắm hơi và chuyển sang làm việc, họp trực tuyến.