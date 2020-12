Tiểu thuyết của nhà văn Bắc Triều Tiên được chọn là tác phẩm văn học thế giới xuất sắc nhất năm 2020

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 4/12 đưa tin bản dịch tiếng Anh cuốn tiểu thuyết "Friend: A Novel from North Korea" (tạm dịch: "Bạn: Cuốn tiểu thuyết từ Bắc Triều Tiên" của nhà văn miền Bắc Paek Nam-nyong đã được tạp chí Thư viện Mỹ "Library Journal" lựa chọn là một trong 10 tác phẩm văn học thế giới xuất sắc nhất năm 2020.Danh sách trên được tạp chí "Library Journal" công bố vào ngày 30/11 vừa qua trên trang web chính thức.Cuốn tiểu thuyết có tên gốc là "Bạn", đã được giáo sư Immanuel Kim thuộc trường đại học George Washington dịch sang tiếng Anh và xuất bản tại Mỹ hồi tháng 4 vừa qua.Tạp chí "Library Journal" đánh giá cuốn tiểu thuyết của nhà văn Paek Nam-nyong có giá trị đặc biệt, mang đến cơ hội hiếm hoi để tìm hiểu về cuộc sống thường này ở miền Bắc dưới chế độ toàn trị, nơi chính quyền can thiệp và kiểm soát mạnh mẽ cuộc sống của người dân.Cuốn tiểu thuyết kể về câu chuyện một phụ nữ trẻ đệ đơn ly hôn chồng, qua đó khắc họa những nỗi đau mà người trong cuộc và người thân phải chịu đựng, cũng như quá trình người thẩm phán phụ trách vụ kiện nhìn lại cuộc hôn nhân của chính mình.Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên đề cập đến vấn đề ly hôn trong số các tác phẩm văn học được sáng tác ở Bắc Triều Tiên sau những năm 1960. Ra mắt vào năm 1988 tại thủ đô Bình Nhưỡng, cuốn tiểu thuyết đã gây nhiều tiếng vang tại thời điểm đó và được chuyển thể thành phim với tựa đề "Gia đình".Trước đó, năm 2011, cuốn tiểu thuyết cũng được dịch và xuất bản tại Pháp, được biết đến là một trong những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất.Nhà văn Paek Nam-nyong sinh năm 1949, là một tiểu thuyết gia hiếm hoi của Bắc Triều Tiên. Từ cuối những năm 1980 đến nay, ông hoạt động trong "Đoàn sáng tác văn học 15/4", chuyên viết tác phẩm văn học về gia đình của các nhà lãnh đạo cấp cao miền Bắc.Tháng 10 vừa qua, ông đã phát hành tiểu thuyết dài tập đầu tiên mang tên "Phục hưng" kể về thành tựu của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.