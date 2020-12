Chỉ số KOSPI lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 2.700 điểm

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đã 4 ngày liên tiếp xác lập mức điểm cao kỷ lục, lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 2.700 điểm.Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/12, chỉ số KOSPI dừng ở mức 2.731,45 điểm, tăng 35,23 điểm (1,31%) so với phiên trước, vượt qua mức kỷ lục một ngày trước đó là 2.696,22 điểm.Cùng ngày, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 766,6 tỷ won (707,2 triệu USD), góp phần kéo chỉ số KOSPI tăng điểm. Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư lần lượt bán ra 348 tỷ won (321 triệu USD) và 410 tỷ won (378,2 triệu USD).Trong khi đó, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ kết phiên ở mức 913,76 điểm, tăng 6,15 điểm (0,68%) so với phiên giao dịch trước.Do dòng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài đổ vào thị trưởng chứng khoán Hàn Quốc, tỷ giá hối đoái won/USD khép lại phiên giao dịch cùng ngày ở mức 1.082,1 won đổi 1 USD, giảm tới 14,9 won so với ngày hôm trước. Đây là mức tỷ giá thấp nhất trong vòng 2 năm 6 tháng qua, kể từ sau ngày 14/6/2018 là 1.083,1 won đổi 1 USD.