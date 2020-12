Một bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi bằng thuốc điều trị huyết tương của hãng dược Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng dược phẩm Chữ thập xanh GC (Green Cross Pharma) của Hàn Quốc ngày 6/12 cho biết một người đàn ông ngoài 70 tuổi bị mắc COVID-19 hồi tháng 9 vừa qua sau khi dùng thuốc điều trị bằng huyết tương của hãng tại Bệnh viện Đại học Kyungpook (huyện Chilgok, tỉnh Bắc Gyeongsang) đã được kết luận khỏi bệnh.Hãng dược Chữ thập xanh GC đã phát triển thuốc điều trị bằng huyết tương "GC5131A", tách kháng thể có chứa tính sinh miễn dịch từ huyết tương của người đã khỏi COVID-19, và hãng cũng đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 trên đối tượng là bệnh nhân có rủi ro cao.Bệnh nhân nói trên không phải là người tham gia thử nghiệm lâm sàng, mà là trường hợp được đội ngũ y tế đệ trình Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) cấp phép sử dụng thuốc với mục đích điều trị. Hiện tại, MFDS đang áp dụng chế độ cho phép sử dụng thuốc vào mục đích điều trị, dù là thuốc đang thử nghiệm lâm sàng, để điều trị cho những bệnh nhân nặng bị đe dọa tính mạng, hoặc khi chưa có cách điều trị khác.Bệnh nhân nói trên sau khi bị kết luận dương tính với COVID-19 đã được điều trị bằng nhiều loại thuốc khác nhau, như thuốc kháng virus Remdesivir, Dexamethasone nhưng không có tiến triển, nên đội ngũ bác sĩ đã thử sử dụng thuốc điều trị của hãng Chữ thập xanh GC.Sau khi được điều trị bằng thuốc này trong vòng hơn 20 ngày, tới ngày 18/11 vừa qua, bệnh nhân đã nhận kết quả âm tính cuối cùng, và được dỡ bỏ cách ly.Thuốc điều trị của hãng dược Chữ thập xanh GC đã được cấp phê chuẩn sử dụng cho mục đích điều trị cho 13 trường hợp, trong đó bệnh nhân nói trên là trường hợp chữa khỏi đầu tiên.Mặt khác, vào ngày 4/12 vừa qua, MFDS đã cấp phép thử nghiệm lâm sàng với vắc-xin "AdCLD-CoV19" do công ty Cellid và vắc-xin "GLS-5310" do công ty Geneone Life Science phát triển.Hai vắc-xin mới này sẽ đồng thời được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2, để đánh giá về độ an toàn và phản ứng miễn dịch của vắc-xin với đối tượng là người trưởng thành khỏe mạnh.Trong đó, vắc-xin của hãng Cellid là loại sử dụng virus làm phương tiện vận chuyển gen (vector virus), bằng cách đưa gen kháng nguyên bề mặt của virus COVID-19 vào adenovirus (virus cảm lạnh thông thường). Khi tiêm vắc-xin này lên cơ thể người, gen kháng nguyên bề mặt sẽ kích thích tạo ra kháng thể trung hòa, để khi virus xâm nhập vào cơ thể người thì kháng thể sẽ loại bỏ virus.Vắc-xin của công ty Geneone là loại sử dụng DNA làm phương tiện vận chuyển gen. Sau khi tiêm vắc-xin này thi gen kháng nguyên bề mặt của virus COVID-19 sẽ tổng hợp với protein kháng nguyên bề mặt trong cơ thể, kích thích tạo ra kháng thể trung hòa, từ đó loại bỏ virus.MFDS cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ các hạng mục thiết yếu, giúp phát triển sớm thuốc điều trị và vắc-xin COVID-19 an toàn, hiệu quả trong thời gian tới.